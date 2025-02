Jordi Basté surt al rescat de la condemnada per corrupció Laura Borràs

El Tribunal Suprem ha confirmat aquest dimecres la condemna de 4 anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació per a Laura Borràs. L'expresidenta del Parlament anirà a presó pels delictes de prevaricació i falsedat documental. El tribunal ha desestimat el recurs de la defensa i també ha descartat aplicar la llei d'amnistia.

L'independentisme ha sortit en tromba a defensar la condemnada per corrupció. Entre ells Jordi Basté. El presentador de El Món a Rac1 li ha regalat avui el seu editorial, parlant de "sentència desproporcionada" i "repressió disfressada de justícia".

Amb el seu editorial, Jordi Basté alimenta la teoria del lawfare segons la qual l'estat espanyol utilitza la justícia per reprimir l'independentisme. En realitat, Laura Borràs ha estat condemnada per utilitzar el seu càrrec per adjudicar de forma irregular un contracte fraccionat per valor de 335.700 euros.

Una conducta que, segons la sentència, "s'insereix en la corrupció d'un funcionari públic que se situa al marge de la llei, la desobeeix i vulnera els principis que informen com ha d'actuar l'administració pública".

Basté tira de victimisme per salvar Laura Borràs

Basté afirma que el cas ha estat marcat des de l'inici per una "doble vara de mesurar". En la seva opinió, "quan es tracta de polítics independentistes la justícia espanyola aplica una duresa extrema". El presentador admet les "irregularitats" de Laura Borràs, però critica que en altres casos s'hagi resolt amb una sanció administrativa.

El que el porta a concloure que la justícia espanyola ha aprofitat el cas per "apartar una figura incòmoda". En el to victimista habitual del processisme, Basté diu que no la jutgen pel que ha fet sinó per qui és. "Per la seva trajectòria i la seva defensa de la independència de Catalunya", ha afegit.

Per a Basté, amb aquesta condemna l'Estat espanyol vol enviar un missatge clar: "Qui es rebel·li contra el statu quo serà castigat amb duresa".

El presentador conclou dient que "és una nova alerta sobre l'ús de la justícia com a eina de repressió". Acaba dient que "la lluita per la llibertat i la democràcia continua sent més necessària que mai".

Borràs, en mans del Govern

La confirmació de la condemna deixa ara el futur de Laura Borràs en mans del Govern de Pedro Sánchez. Només un indult podria alliberar l'expresidenta del Parlament de la presó. Junts podria pressionar el Govern central per indultar Laura Borràs.

Entre altres coses, perquè la confirmació de la condemna també complica la presència de Borràs com a presidenta de la fundació de Junts. De moment l'aparell mediàtic processista ja ha començat a fer la seva feina.