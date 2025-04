Els 20 mitjans catalans més subvencionats per la Generalitat l'any 2024

Sabies que la Generalitat regala cada any uns 60 milions d'euros a la premsa? Ho fa per tres vies diferents.

Per una banda tenim les subvencions estructurals (8,55 milions d'euros el 2024). Aquestes es basen en criteris objectius com el número de treballadors o de visites. Després tenim les subvencions per projectes (5,68 milions d'euros el 2024), que s'atorguen per criteris subjectius que ningú sap ben bé quins són. Per tant, acaben convertint-se en subvencions regalades a dit per part de la Generalitat.

I per últim tenim la publicitat institucional (44,5 milions d'euros el 2023), que és el gran pastís de diners públics que reparteix la Generalitat sense cap mena de control ni objectivitat.

Avui us porto els mitjans que van rebre més subvencions el 2024. És a dir, que es tracta només d'una petita part dels 60 milions que reparteix anualment el Govern. Comencem amb la premsa escrita, ja siguin diaris, revistes o digitals.

I no, a la llista no hi trobareu E-Notícies. A E-Notícies no cobrem subvencions perquè creiem que només la premsa que no rep subvencions és realment lliure. Només ens financem amb publicitat o bé amb el suport econòmic dels nostres lectors, ja sigui fent-se subscriptor a Patreon o fent donacions puntuals.

Mitjans de comunicació escrits més beneficiats per les subvencions de la Generalitat el 2024 Mitjà de comunicació o empresa Import La Vanguardia 983.000€ Diari ARA 920.000€ Hermes Comunicació

(El Punt Avui + L'Esportiu) 830.000€ El Periódico 704.000€ El Nacional 505.000€ Abacus

(Sàpiens, Descobrir, Cuina...) 402.000€ Nació Digital 384.000€ Diari de Girona 323.000€ Regió 7 302.000€ Diari Segre 302.000€ Grup El Món (El Món, Tot Barcelona...) 301.000€ El 9 Nou 251.000€ Time Out Barcelona 184.000€ Diari de Sabadell 182.000€ Diari de Terrassa 166.000€ Diari Més 146.000€ VilaWeb 100.000€ Font: Generalitat de Catalunya

Més enllà d'aquests mitjans, a la llista de publicacions escrites que han rebut subvencions per part del Govern figuren alguns noms curiosos. Per exemple, El Crític, un mitjà que diu voler ser molest per al sistema, va rebre més de 62.000 euros de la Generalitat. O La Directa, mitjà afí a la CUP, que també va d'antisistema i que va rebre més de 27.000 euros. O, fins i tot a tall d'anècdota, tenim La Llogatera, un butlletí que publica el Sindicat de Llogateres i que està subvencionat amb més de 5.000 euros per part de la Generalitat.

Més enllà de la premsa escrita

A part de la premsa escrita, els mitjans en altres formats també cobren subvencions. Entre ells, les teles locals o les ràdios. En aquest segon apartat també trobem grans beneficiats de les subvencions, tant per projectes com estructurals.

Per exemple, algunes de les més destacades són RAC1, que va cobrar 745.000 euros l'any 2024. Ràdio Flaixbac, que en va rebre 408.000. O la Cadena SER, que va cobrar 200.000 euros en subvencions.

Subvencions per projectes: diners regalats a dit a certs mitjans de comunicació

Una part destacada dels diners que han cobrat alguns dels mitjans de comunicació esmentats anteriorment han estat en concepte de “subvencions per projectes”. Aquestes s'atorguen a dit, sense control i amb un criteri subjectiu que ningú sap quin és.

Alguns dels principals beneficiats d'aquest paquet de subvencions (que ascendeix a gairebé 6 milions d'euros) han rebut diners per projectes realment curiosos, que no fa més que augmentar les sospites que es tracta de subvencions encobertes atorgades a dit a mitjans afins.

Per exemple, El Nacional va rebre 300.000 euros el 2024 per un “projecte sobre Intel·ligència Artificial”. Nació Digital va ser regat amb 220.000 euros per "consolidació de la xarxa de mitjans locals". La Vanguardia va ser beneficiat amb 513.000 euros per crear “nous continguts de Vanguardia en un entorn segur”. O Time Out, que va rebre 140.000 euros per la "creació de comunitat Time Out Barcelona".