Un informe de la Generalitat posa en dubte la viabilitat de TV3

La situació financera de TV3 ha encès les alarmes dins del Govern. Segons la memòria consolidada de la CCMA, la televisió pública ha incrementat de manera notable la seva dependència dels fons públics en l'últim exercici. El document, elaborat en el si de la Generalitat, revela que TV3 i Catalunya Ràdio van necessitar una injecció extraordinària de 94 milions el 2024.

L'informe, que exposava Joan Guirado a Vozpópuli, assenyala que els mitjans públics catalans van rebre un total de 359,7 milions d'euros en subvencions. Això suposa un augment del 35% respecte al pressupost inicial. Aquesta desviació respon a una caiguda important dels ingressos publicitaris i a l'increment de les despeses de personal, especialment de directius.

La viabilitat econòmica de TV3 està condicionada a més per altres circumstàncies. La CCMA acumula, per exemple, més de 108 milions d'euros en contingències fiscals pendents. Aquestes deriven d'inspeccions de l'Agència Tributària per conceptes com l'IVA i l'Impost de Societats, recorregudes davant la justícia.

Un dels aspectes més controvertits de l'informe està relacionat amb els sous dels alts càrrecs. Segons la documentació oficial revisada per la justícia, diversos directius de 3Cat perceben retribucions que superen els 120.000 euros anuals. Aquesta xifra sobrepassa el salari fixat per a un conseller del Govern, la qual cosa va en contra de la normativa vigent.

La Sindicatura ja va avisar

La Sindicatura de Comptes de Catalunya, en un informe independent publicat al març, va confirmar aquestes irregularitats. L'organisme va detectar que quatre directius van cobrar més del permès, a més de rebre complements variables per objectius que excedien el 25% legal. També es van assenyalar pagaments sense justificació contractual, assignacions de triennis no contemplades i deficiències en les contractacions.

A més dels problemes salarials, la Sindicatura va criticar la manca de transparència en el procés de designació de la cúpula directiva. L'auditoria va revelar que els mèrits no estaven definits amb claredat i que els noms de la comissió d'avaluació no van ser públics. Això vulnera els principis de publicitat i objectivitat exigits per llei.

Així doncs, malgrat l'elevat finançament públic de què gaudeix TV3 —la més alta entre les autonòmiques espanyoles—, els informes oficials i judicials apunten a una gestió deficient. A això s'hi sumen les investigacions per possible malversació i prevaricació que afecten la direcció de l'ens. De fet, TV3 ja ha estat formalment denunciada davant l'Oficina Antifrau per part d'un ciutadà anònim.