Donald Trump assesta un cop dur al processisme català
És un exemple més de la pèrdua de prestigi internacional de Catalunya
Aquesta setmana ha sortit a la llum l'últim informe dels EUA sobre els drets humans, el qual omet completament l'independentisme català. Aquest fet ha sorprès dins del moviment independentista, ja que els darrers anys, l'informe els esmentava. En concret, havia destacat l'anomenat Catalangate o el cas Roger Español, tot amb Biden al capdavant de l'administració central.
Madrid davant Barcelona
Trump ja va destacar Madrid com la ciutat més segura del món i un model a seguir en matèria de seguretat. Aquesta declaració s'emmarca en la seva lluita per retornar la seguretat a la seva pròpia capital. L'exemple de Madrid deixa enrere qualsevol tipus de debat pel que fa a la posició dels Estats Units respecte a l'independentisme català.
En contrapartida, l'agència nord-americana AP News va informar sobre l'amnistia als líders independentistes. Va destacar que aquest tipus de mesures debilita el govern central i evidencia la seva fragilitat. La cobertura subratlla el desafiament que representa el separatisme català per a l'estabilitat de l'Estat.
Decadència catalana
Aquest és un exemple més de la pèrdua de prestigi internacional de Catalunya, que es va desplaçant progressivament a un segon pla. Aquesta situació es deu a la degradació que pateix la regió any rere any, reflectida en l'augment de la inseguretat i els problemes socials.
Ja en el primer trimestre de 2025, els homicidis dolosos i en grau de temptativa van augmentar un 11,3%, mentre que les agressions sexuals van créixer un 26,8%. També cal destacar que la multireincidència ha augmentat un 140%. El 2024, els Mossos d'Esquadra van detenir 637 persones un total de 6.993 vegades, més del doble que el 2021.
Aquestes accions poden tenir conseqüències gravíssimes per a l'economia de Barcelona. Segons el Baròmetre de Percepció Turística de la consultora LLYC, la reputació del turisme a Catalunya va descendir a 3 punts sobre 10 durant el segon trimestre de 2025. Això reflecteix un augment del malestar ciutadà davant la massificació i la percepció d'inseguretat a zones turístiques.
Per definició, antitrumpistes
El processisme es mostra obertament antitrumpista. Líders com Puigdemont critiquen Trump, vinculant les seves polítiques a l'extrema dreta i al retrocés democràtic. Cada intervenció reforça que el procés i el trumpisme són incompatibles. En canvi, l'independentisme de nou encuny, aglutinat entorn d'Aliança Catalana i sectors a la dreta de Junts, simpatitzen amb el republicà.
La campanya mediàtica contra Trump compta amb el suport decidit de la premsa subvencionada. Aprofiten els seus recursos públics per amplificar crítiques a l'expresident, enfocant-se en cada decisió polèmica i presentant-la com un perill per a la democràcia i l'economia mundial.
Aquest suport no és casual: els mitjans subvencionats cerquen marcar l'agenda política i modelar l'opinió pública a favor de models ideològics contraris a Trump. Cada editorial, cada article i cada anàlisi reforça la narrativa antitrumpista, mostrant que darrere de la campanya mediàtica hi ha un interès polític que transcendeix la informació objectiva.
