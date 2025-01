Els veïns, obligats a organitzar-se per combatre l'auge de la delinqüència a Catalunya

Aquest dilluns es va fer viral un vídeo en què diversos veïns impedien el robatori d'un mòbil i una cartera a una dona que passejava amb el seu fill petit. Les imatges es van gravar a Tarragona. En ple forcejament entre el delinqüent i la víctima, diversos ciutadans van irrompre a l'escena per ajudar la dona i parar-li els peus al malfactor. Es tractava d'un jove de 20 anys, del qual els Mossos es van negar a facilitar la nacionalitat, però que té 30 antecedents.

Desgraciadament, el cas de Tarragona no és únic. La delinqüència continua desbocada a Catalunya, tal com afirma el mateix Govern. La Generalitat assegura haver-se posat mans a l'obra per frenar aquesta tendència. Però els resultats encara no arriben i la creació de patrulles ciutadanes va en augment a tot el territori català.

A Tarragona, la reacció dels veïns va ser espontània. Tanmateix, en altres llocs aquestes patrulles estan més organitzades. Per exemple, els grups que persegueixen, assenyalen i alerten de carteristes al Metro de Barcelona ja són un clàssic. Fa tot just dos mesos, habitants de Sant Just d'Olius (una població de Lleida que no arriba als 1.000 habitants) també van organitzar patrulles per fer vigilància als carrers de la localitat. Equips estructurats ronden pels carrers durant la nit per advertir sobre cotxes o persones sospitoses. El motiu, l'auge de robatoris que ve patint una urbanització d'aquest petit poble lleidatà.

Però hi ha més casos. A la urbanització de Boscos, a Tarragona, també van crear aquestes patrulles fa un any. Els habitants d'aquesta zona de la ciutat vivien amb por davant l'augment de robatoris en domicilis que estaven patint. Uns robatoris que es produïen, fins i tot, amb els propietaris dins dels mateixos habitatges. Una situació que, evidentment, augmentava el pànic entre els veïns.

Fa uns mesos, a Sant Cugat també es va iniciar el debat sobre les patrulles veïnals. L'increment de robatoris va portar Vox a defensar en el ple municipal la creació d'aquests grups organitzats amb l'objectiu de dissuadir els delinqüents. Uns delinqüents que aprofiten unes lleis laxes i una policia desbordada per fer de la delinqüència el seu mode de vida.