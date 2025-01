Un regidor d'ERC es dona de baixa del partit amb crítiques a la cúpula de la formació

Un dels temors de la direcció nacional d'ERC després de la reelecció d'Oriol Junqueras era la fractura definitiva del partit. Després de la dimissió en ple de tota una secció local d'Esquerra, ara un altre regidor ha anunciat que es dona de baixa del partit.

Es tracta de Joan Puntí, regidor de Rubí que ha anunciat la seva baixa com a militant d'ERC a través de les seves xarxes socials. També ha anunciat que, "per coherència", renunciarà a l'acta de regidor en el pròxim ple municipal.

Joan Puntí se sent "profundament decebut amb l'estratègia política nacional i amb el funcionament del grup municipal a nivell local". Les raons exposades pel regidor evidencien la fractura del partit. I l'existència d'amplis sectors dins d'ERC que no combreguen amb l'estratègia de la direcció nacional.

Les raons del regidor

Joan Puntí, regidor d'ERC a Rubí (Barcelona), denuncia que el seu partit s'ha convertit en la "crossa" del PSC. Assenyala com a punt d'inflexió la investidura de Salvador Illa, "que poc abans es manifestava amb l'extrema dreta per Barcelona".

També afirma que "reelegir el mateix president del partit dels últims tretze anys tampoc es pot dir que sigui molt il·lusionant". A nivell local, critica la manca de "treball, estratègia i compromís polític". El regidor reclama "un projecte que vagi més enllà de la vanitat i les ambicions polítiques".

L'edil subratlla que el PSC "ha incomplert l'acord pressupostari signat el 2024 amb ERC". Per això anuncia la seva baixa, i desvela la seva possible militància en el futur immediat:

"L'actual portaveu del PSC m'ha dit que sóc el regidor de la CUP a Esquerra, idea compartida per algun company del meu grup municipal. Potser després de tot el camí fet fins avui és en l'única cosa que els dono la raó".

Pendents del debat congressual

Són molts els comentaris positius que ha rebut la seva publicació, de persones que el feliciten pel pas fet. Valoren la seva "honestedat" en un moment de canvi polític, en què ERC patirà.

La dimissió de Joan Puntí és simptomàtica de les corrents que ja no se senten representades amb l'estratègia de la direcció nacional. Alguns sostenen que cal donar la batalla des de dins. Altres que no hi ha res a fer, i que és el moment de lluitar per la independència des d'altres espais polítics.

Després de la reelecció de Junqueras, en els pròxims mesos tindrà lloc el debat congressual sobre els estatuts del partit i l'estratègia nacional. Joan Tardà ha creat una corrent esquerrana per imposar les tesis junqueristes. És a dir, per crear un partit d'esquerres més enllà de la independència.