Confiança i mà dura, l'estratègia del Govern Illa per reprendre el relat de l'ordre

Salvador Illa va fer de la seguretat una de les prioritats del seu govern per recuperar la pau social i el pols econòmic a Catalunya. Va triar l'exalcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, per obrir una nova etapa a Interior. La consellera va posar en marxa ambiciosos plans de xoc contra la multireincidència, l'ocupació i el crim organitzat.

Però el pas dels mesos ha demostrat que la tasca no serà senzilla i requerirà temps i paciència. Just el que no tenen els catalans, farts de veure diàriament la degradació de la seguretat als seus municipis. Aquest 2025 s'han disparat els homicidis, torna a haver-hi una onada d'apunyalaments, i els multireincidents i els ocupes campen al seu aire.

Davant els primers obstacles, el Govern ha adoptat una nova estratègia. Volen transmetre confiança a la ciutadania alhora que es mostren implacables en el manteniment de l'ordre i la seguretat. Dos fenòmens recents ajuden a entendre-ho millor.

D'una banda, la posada en marxa d'un pla dels Mossos d'Esquadra per transmetre als ciutadans les suposades bones dades de la seguretat a Barcelona. El Pla Confiança sorgeix dels comandaments policials, però s'ha trobat amb l'escepticisme dels agents. Els que patrullen diàriament a Barcelona transmeten precisament el contrari, que la situació és molt pitjor del que es pensa.

D'altra banda, Interior ha aprofitat els recents disturbis a Mataró per mostrar-se implacable amb els desordres públics. Salt i Mataró han encès totes les alarmes, i el Govern no vol perdre el control del manteniment de la seguretat. Parlon va dir que "no es pot normalitzar" i va prometre "actuar amb contundència".

Confiança i contundència

Parlon sempre ha estat molt curosa a l'hora de lloar la tasca del seu predecessor en el càrrec, l'exconseller Joan Ignasi Elena. Però també és conscient dels errors que va cometre. Sota el seu mandat es va disparar la delinqüència mentre ho negava i parlava de simples percepcions.

La consellera d'Interior creu en la necessitat de transmetre confiança a la ciutadania per millorar la percepció de seguretat. Però també sap que només amb el relat no n'hi ha prou. El que va passar en l'anterior etapa demostra que el relat ha d'anar acompanyat de mà ferma i resultats.

No només la fermesa mostrada a Mataró. L'Operatiu Kanpai contra la multireincidència, amb més de mil agents als carrers de Barcelona i l'àrea metropolitana, també va ajudar a transmetre aquesta confiança. En paral·lel, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa diversos dispositius per intervenir armes blanques i armes de foc.

Serà suficient?

Un dels propòsits d'Interior per reduir la corba delinqüencial és posar més presència policial als carrers. Un altre és la coordinació dels cossos policials, que s'està veient en l'actuació als municipis més castigats per l'ocupació i la delinqüència.

El tercer competeix al Departament de Justícia i té a veure amb la creació de més jutjats per desbloquejar els judicis ràpids. En els últims dies hi ha hagut diverses notícies de multireincidents que han estat enviats a la presó pel jutge. Una cosa que ajuda també a transmetre confiança a la ciutadania, i avala el lema del Govern que "qui la fa la paga".

El Govern vol ocupar així un espai de centralitat entre el bonisme desaforat i el punitivisme extrem. Partits com Vox i Aliança Catalana, però també Junts, augmenten la pressió perquè hi hagi més deportacions d'estrangers delinqüents.

Interior insisteix en la seva recepta per evitar els cants de sirena de la dreta radical. Però, serà suficient?