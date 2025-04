Macrooperatiu dels Mossos contra la multireincidència: 1.200 agents avui a BCN

Els Mossos d'Esquadra han llançat aquest divendres 4 d'abril una operació massiva a Barcelona en el marc de la lluita contra la multireincidència. La policia autonòmica catalana posarà al carrer més de mil agents amb l'objectiu de caçar els lladres que actuen habitualment a la ciutat. El dispositiu Kanpai durarà 24 hores, es repetirà en els pròxims dies, i compta amb la participació de Policia Nacional i Guàrdia Urbana.

Els Mossos tenen detectats a Barcelona 452 multireincidents que l'any passat van acumular 3.600 detencions i van cometre 9.100 delictes. La multireincidència és el principal factor de l'auge de la delinqüència a Catalunya, especialment a Barcelona.

El Govern de Salvador i l'Ajuntament del PSC a Barcelona van anunciar un pla de xoc contra la multireincidència. Barcelona va tancar 2024 amb un descens dels robatoris i els furts, però la multireincidència continua fent estralls. És per això que els Mossos han preparat aquest dispositiu especial, amb l'objectiu de frenar aquest problema de seguretat a Catalunya.

Operació Kanpai a Barcelona

L'operatiu Kanpai dels Mossos d'Esquadra inclou controls, inspeccions, registres i identificacions sobre els lladres que actuen de forma reiterada. Sobretot al centre de Barcelona, i en zones com l'Hospitalet, Badalona i l'aeroport.

L'operatiu comptarà amb diverses divisions liderades per l'ARRO i la Brigada Mòbil, que estan especialitzades en l'ordre públic. Hi haurà tant agents uniformats com de paisà. A més de la via urbana es prestarà especial atenció al transport públic i al metro, on hi ha hagut una escalada d'aquest tipus de lladres.

Als 800 agents de Mossos desplegats avui se sumaran altres 400 de Policia Nacional i Guàrdia Urbana, arribant fins als 1.200. Es tracta d'un punt d'inflexió en la lluita policial contra la multireincidència. La policia és conscient de la situació límit de la seguretat a la ciutat comtal.

Requerirà temps

Es posa en marxa ara una nova forma d'actuar que unirà esforços en la detecció i la detenció de multireincidents. Els nous comandaments volen fer front a aquest problema de forma global en tot el territori metropolità. És a dir, evitar carregar tota la pressió policial en una zona afavorint que els delinqüents es desplacin a altres zones.

Els comandaments adverteixen que no és una solució màgica, i que requerirà temps i altres mesures en l'àmbit de la justícia. Ara mateix hi ha més de 6.000 judicis ràpids pendents a Barcelona, que no es resoldran fins com a mínim l'any que ve. Això genera espais d'impunitat que converteixen la tasca policial en necessària però insuficient.