La col·locació de càrrecs d'ERC a la Diputació desarma el relat d'Oriol Junqueras

Oriol Junqueras va tornar a la presidència d'ERC amb la promesa d'obrir una nova etapa en el partit. La seva primera decisió va ser tancar la porta als pressupostos de Salvador Illa, i demanar al PSC més garanties sobre el compliment dels acords. Tot formava part d'un relat que presentava ERC com la nova esperança de l'independentisme.

La seva intenció era desactivar les acusacions que ERC és un partit submís al PSOE i el PSC, que ha traït les seves bases per un grapat de càrrecs. Davant d'això, Junqueras va vendre una nova Esquerra a la qual no li tremolarien les cames a l'hora de retirar el seu suport a Illa. El problema és que la realitat contradiu el seu relat.

Segons s'ha conegut, ERC ha col·locat dos dels seus alts càrrecs com a assessors de la Diputació de Barcelona. Es tracta del vicesecretari general de comunicació, Isaac Albert, i la vicesecretària general de polítiques sectorials, Norma Pujol.

Amb aquests ja són set els alts càrrecs d'ERC endollats com a assessors a la Diputació. Entre ells l'exdirector de comunicació, Tolo Moya, esquitxat pels cartells de l'alzheimer. La colonització d'alts càrrecs té a veure amb la necessitat de treure profit de les institucions, ja que els càrrecs orgànics no estan remunerats.

El PSC sap que té ERC lligada

La col·locació de membres de l'executiva d'ERC a la Diputació de Barcelona forma part de l'acord assolit amb PSC i Comuns. ERC va entrar al govern de la Diputació al juliol de 2023, a canvi de quatre àrees executives i dues vicepresidències. Ha estat just en aquestes àrees on els dirigents d'Esquerra han estat contractats com a assessors.

Això ha permès a ERC compensar la pèrdua de càrrecs institucionals després de la pèrdua del govern de la Generalitat. Fins i tot es va dir que Junqueras havia maniobrat perquè Illa mantingués càrrecs d'ERC al Govern, cosa que ell va desmentir. Però la incorporació de nous dirigents a la Diputació revela la necessitat dels republicans de seguir tocant poder.

Això desautoritza el relat de la intransigència que ha volgut vendre Oriol Junqueras. Amb la Diputació controlada pel PSC plena d'alts càrrecs d'ERC es fa difícil pensar que els republicans vagin a trencar amb Illa. O el que és el mateix, el PSC sap que ERC no trencarà l'acord de govern perquè té molt a perdre i poc a guanyar.

A Oriol Junqueras se li esgota el crèdit

Tot això resta credibilitat a la idea que ERC pugui condicionar seriosament el govern socialista a Catalunya. El repartiment de poder a la Diputació permet a ERC i Comuns capejar les seves respectives crisis a l'espera de temps millors. Però sobretot, en el cas d'ERC, resta credibilitat al seu projecte de cara a les seves pròpies bases independentistes.

El premi no és menor, perquè els assessors de la Diputació de Barcelona perceben sous anuals de fins a 87.000 euros. Permet a més retenir poder territorial, que significa poder d'influència. L'exemple de Junts demostra els costos interns que té perdre aquest poder.

Mentre Junqueras maniobra per mantenir càrrecs i prebendes a les institucions, s'esforça a vendre un relat cada cop més inversemblant. El fiasco del traspàs de Rodalies i el finançament singular han augmentat el seu descrèdit. Cosa que intenten compensar venent il·lusió amb el referèndum i un nou tres d'octubre.