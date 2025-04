Un exconseller d'ERC anomena el seu partit 'empresa de recol·locació de càrrecs'

ERC travessa una greu crisi de credibilitat que l'ha enfonsat en les últimes eleccions amb la pèrdua de milers de vots. El declivi electoral ha accentuat la divisió interna fins a portar el partit al límit de la ruptura. Els dirigents i exdirigents del partit s'entesten a evidenciar la fractura públicament, dia sí dia també.

L'últim ha estat Josep Lluís Huguet, exconseller de Comerç, Turisme i Consum (2004) i d'Innovació, Universitats i Empresa (2006). Huguet ha carregat durament contra la direcció del seu partit. Ha estat arran de les últimes informacions conegudes al voltant de l'exresponsable de comunicació Tolo Moya.

Aquests dies ha transcendit que la Diputació de Barcelona ha fitxat com a assessor de l'àrea de presidència l'exdirector de comunicació d'ERC, Tolo Moya. Una informació polèmica, perquè Moya va ser assenyalat per l'escàndol dels cartells de l'alzheimer. De fet, ja havia treballat com a assessor a la Diputació fins que va ser cessat després de saltar l'escàndol de l'estructura B d'ERC.

Josep Lluís Huguet llança un dard

Aquell escàndol va desfermar una guerra entre el sector d'Oriol Junqueras i el de Marta Rovira. Tolo Moya va assenyalar com a cap de la trama a Sergi Sabrià, del sector de Marta Rovira. Els afins a Marta Rovira acusen ara la nova direcció del partit encapçalada per Oriol Junqueras d'haver premiat a Moya amb un càrrec a la Diputació.

La direcció d'ERC ho nega i assegura que la decisió és del PSC, que és qui controla la Diputació de Barcelona. L'oposició a Oriol Junqueras encapçalada per Xavier Godàs insinuen que forma part del pacte entre ERC i el PSC.

Enmig d'aquesta guerra ha aparegut Josep Lluís Huguet per llançar una dura crítica a l'actual direcció d'ERC. L'exconseller ha anomenat el seu partit “empresa de recol·locació de càrrecs”. Huguet es fa ressò del missatge de Xavier Godàs, que acusa ERC de pactar amb el PSC la contractació de dirigents com a assessors de la Diputació.

Josep Lluís Huguet va ser un dels 450 signants del manifest contra Oriol Junqueras en plena disputa per la direcció del partit. Huguet va ser un dels dirigents i exdirigents republicans que van donar el seu suport explícit a la candidatura de Xavier Godàs. Juntament amb ell hi havia altres pesos pesants com Joan Puigcercós, Ernest Benach, Joan Ridao o el mateix Ernest Maragall.

Segueix la lluita dins d'ERC

Josep Lluís Huguet no és l'únic que ha arremès contra Junqueras després de conèixer-se el nou càrrec de Tolo Moya. L'exregidor i exdiputat d'ERC Jordi Orobitg també ha llançat un dard contra la seva organització. "Em vaig trencar la cara com a candidat municipal en el pitjor moment del partit, i no he fet tot aquest camí per renunciar o transigir", ha advertit.

El missatge d'Orobitg és rellevant perquè mostra l'actitud de l'oposició a Junqueras, que han decidit romandre en el partit. Això augmenta la tensió interna. Encara que es va plantejar la possibilitat d'una escissió, els crítics han decidit quedar-se i instaurar-se com a corrent per donar la batalla al junquerisme des de dins.

Oriol Junqueras es troba immers en un procés de reunificació que de moment està fracassant. La seva estratègia passa per estendre el seu poder a les delegacions territorials, encara que està trobant en elles durs conats d'oposició.