S’acarnissen amb Jordi Turull per un tuit sobre la fugida de Puigdemont fa un any
Per molt que ho intentin a Junts, l'èpica processista ja no té recorregut entre l'electorat 'indepe'
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha rebut una allau de crítiques per un missatge publicat amb motiu del primer aniversari de l’aparició i desaparició de Puigdemont a Barcelona. En el seu tuit, Turull recordava aquells dies com “de més intensitat” al costat de l’expresident, acusant “justiciers amb toga” de salivar davant la idea de veure Puigdemont a la presó. Turull celebra que "l’aparell repressor de l’Estat es va quedar amb un pam de nas"
El to èpic i victimista del missatge ha provocat una reacció molt crítica, sobretot entre els mateixos nacionalistes. Entre les respostes més destacades, per exemple, hi figura la de la líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols. La líder d’AC retreu a Turull parlar de “repressió” mentre Junts pacta amb el PSOE, comuns, CUP i ERC per “expedientar-la” al Parlament. “A mi ja no m’enganyeu més”, “cada dia enganyeu menys gent” o “pantomimes que ja no colen”, deien altres usuaris:
A Junts no li surten els números amb Puigdemont
Les crítiques reflecteixen un desgast creixent de l’estratègia de Junts, supeditada als pactes de Puigdemont amb el PSOE a Madrid. Aquest encaix obliga la formació a sostenir el Gobierno de Pedro Sánchez mentre exerceix de suposada oposició a Catalunya. Això ha derivat en un perfil baix davant el president Illa i ha deixat via lliure a PP, Vox i AC
Des que es va segellar l’acord amb Sánchez, Junts ha evitat confrontar durament amb el PSC per no posar en risc l’amnistia a Puigdemont. La paradoxa és evident: el principal partit de l’oposició es veu condicionat pel seu paper com a soci parlamentari al Congrés. Això ha facilitat que el nacionalisme identitari d’Orriols guanyi terreny a costa de Junts
En aquest context, la reivindicació de Turull sobre la fugida de Puigdemont ha reactivat la sensació que Junts segueix ancorat en un relat processista. Molts retreuen a l’expresident no haver declarat la independència aleshores i ara jugar un “doble paper”. Per a molts ja és innegable que Junts s’ha convertit en una carcassa per tirar endavant el projecte de l’amnistia
El dubte a llarg termini, encara silenciada dins del partit, és si Junts mourà fitxa amb Puigdemont. És a dir, si arribarà un moment prou dolent com per superar la molt amortitzada figura de l’expresident. De moment, el camí condueix cap aquí i les enquestes no enganyen
Més notícies: