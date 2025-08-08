Crítiques al cartell de les festes de Tarragona per la presència d’una dona amb vel
Des d'Aliança Catalana denuncien que al cartell no hi aparegui 'cap senyera, ni la de Tarragona'
El cartell de les festes de Santa Tecla de Tarragona ha obert un nou front de debat polític. La imatge presentada inclou entre els seus personatges una dona amb vel islàmic, cosa que ha provocat les crítiques d'Aliança Catalana. La formació considera que aquest element suposa normalitzar un símbol de dominació misògina. De passada, han comparat el disseny amb el de les últimes festes de Ripoll, on també apareixia una figura femenina coberta
A través de xarxes, AC es pregunta si els ciutadans “veuran alguna musulmana gaudint de les festes”. En el segon, i per remarcar el greuge comparatiu, lamenten que no inclogui “cap senyera, ni la de Tarragona”, mentre que sí mostra “una noia amb el vel islàmic”:
AC i l'islam
Aquesta reacció - molt habitual a AC - s'emmarca en l'estratègia que el partit ha mantingut els últims anys pel que fa a l'islam. AC ha convertit la crítica a aquesta religió i als seus símbols visibles en un dels seus eixos discursius. La seva líder ha defensat en diverses ocasions que el vel islàmic no és només una peça religiosa, sinó un element de sotmetiment incompatible amb la igualtat entre homes i dones. De fet, no és la primera vegada que aquesta postura genera debat
Al febrer, Orriols va proposar prohibir l'ús del vel a escoles i edificis públics de Ripoll mitjançant una reforma de l'ordenança de civisme. Va argumentar motius de seguretat i la necessitat de mantenir espais “neutres i lliures de manifestacions que vulnerin drets bàsics”. Tanmateix, aquesta mesura hauria de superar l'oposició de la majoria del ple i esquivar la jurisprudència del TS, que el 2013 ja va anul·lar una prohibició similar a Lleida
En paral·lel, l'alcaldessa de Ripoll i el seu partit han utilitzat aquest discurs per denunciar el que consideren com a contradiccions del progressisme. Així, AC acusa partits d'esquerra de guardar silenci davant pràctiques o discursos que, al seu parer, són obertament misògins. La formació sosté que la tolerància amb símbols com el vel islàmic, entre d'altres, forma part d'aquesta incoherència
La polèmica pel cartell de Santa Tecla se suma així a un debat més ampli i espinós que AC ha portat al tauler. Això té un recorregut especial a Catalunya, on es troba la comunitat musulmana més nombrosa d'Espanya. Aquest debat, per dir-ho així, tot just acaba de començar
Més notícies: