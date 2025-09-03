Cau a Barcelona una altra xarxa que utilitzava l'empadronament per cometre fraus
El crim és una indústria molt rendible i que treballa de manera organitzada
Ha calgut que es produís un canvi polític a Catalunya i un reguitzell de casos de frau perquè el padró entrés en el debat públic. Ara ja ha quedat clar que l'empadronament és la pista d'aterratge del descontrol migratori. Entre els constants exemples dels últims mesos, destaca el cas de Barcelona, que ara torna a sumar un altre cas.
El cas desvetllat aquesta setmana implica un grup que manipulava l'empadronament i el registre de parelles per obtenir permisos de residència. Les víctimes directes eren gairebé sempre dones que desconeixien que les seves dades havien estat utilitzades sense consentiment. L'entramat comptava amb procediments molt precisos per formalitzar situacions legals que no corresponien amb la realitat.
Una operació que desmantella un esquema complex
La investigació, duta a terme per la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana de Barcelona, ha culminat amb la detenció de 15 persones. A més, s'han cancel·lat 18 inscripcions registrals fraudulentes al Registre de Parelles Estables de Catalunya. Els implicats eren en la seva majoria estrangers. Aprofitaven la inscripció fictícia per iniciar expedients de residència sota la figura de familiar comunitari o per arrelament.
El modus operandi era sistemàtic: es feien empadronaments conjunts amb dones espanyoles, per després formalitzar la parella estable davant notari. Un cop inscrits, utilitzaven aquesta condició per accedir a drets de residència que d'una altra manera no podrien obtenir. La policia també va constatar que diverses de les dones havien denunciat la usurpació de les seves dades o el seu empadronament sense viure realment en aquells domicilis.
Els agents van practicar 30 declaracions a víctimes i van analitzar més de 135 expedients d'estrangeria vinculats a la xarxa. Es van emetre informes desfavorables i sol·licituds d'extinció de residència a la Subdelegació del Gobierno segons l'estat de tramitació de cada cas. L'operació reflecteix com la manipulació del padró pot convertir-se en un negoci il·legal amb conseqüències legals i socials significatives.
L'empadronament, un colador per a la irregularitat
Aquest episodi s'emmarca en un problema més ampli que afecta Catalunya: la utilització irregular del padró com a via per accedir a drets. Els casos d'empadronament fraudulent, vinculats a ocupacions il·legals o a perfils multireincidents, han augmentat els últims anys. Això provoca unes bosses de criminalitat que, si no es controlen a temps, produeixen el paisatge actual: un augment en la gravetat del delicte.
La dificultat no és només administrativa, sinó legal. Hi ha sentències que obliguen a empadronar persones en habitatges ocupats, fins i tot sense consentiment del propietari, perquè la llei considera el padró un dret i no un requisit. Això genera un escenari en què la saturació i la tolerància amb la il·legalitat permeten que certs grups manipulin el sistema.
En total, aquestes dinàmiques no només afecten la legalitat i els recursos municipals, sinó que també contribueixen a la percepció d'inseguretat. Les recents detencions són un recordatori que, darrere dels empadronaments fraudulents, hi ha un entramat criminal organitzat.
