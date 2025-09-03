Carles Puigdemont torna a ser objecte de les ires per la seva foto amb Salvador Illa
Junts intenta vendre la trobada com un èxit però li ha sortit el tret per la culata
L'independentisme fa temps que ha perdut la paciència amb els seus líders. Les publicacions de Carles Puigdemont a X solen ser un aparador de crítiques i burles per part d'aquells que fins fa poc l'adoraven. La seva foto amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, a Brussel·les, ha desfermat com poques vegades la ira dels indepes.
No és per menys, ja que Salvador Illa és probablement el dirigent socialista actual més odiat per l'independentisme. El veuen com un colonitzador espanyolista ocupant les institucions catalanes. I a Junts com a còmplice, juntament amb ERC, de la colonització espanyola de Catalunya.
De fet, la foto de Carles Puigdemont amb Salvador Illa va despertar molts dubtes dins de les pròpies files de Junts. Importants dirigents del partit van desaconsellar la trobada en creure que beneficiava més el PSOE/PSC que Junts. No anaven desencaminats, a jutjar pels més de tres-cents missatges que ja acumula la publicació de Puigdemont a X.
L'acusen de 'traïdor' i 'botifler'
El president de Junts va penjar una foto de la trobada i va agrair a Salvador Illa "l'amabilitat i la conversa". Va aprofitar una vegada més per denunciar la "manca de normalitat democràtica". A la foto apareix al costat de Salvador Illa i un ficus que també ha donat molt a parlar.
Els independentistes veuen com una "metàfora de la traïció" la foto de Carles Puigdemont amb Salvador Illa "i un ficus malalt". La paraula "traïció" és la que més es repeteix. "En aquesta foto només veig un espanyolot i un traïdor, espero que no puguis tornar a trepitjar Catalunya", diu un dels comentaris més durs signat per Àlex.
Critiquen que hagi posat un ficus en lloc d'una bandera catalana, i creuen que és la imatge definitiva de la "rendició". "No entenc com no et cau la cara de vergonya", diu indignada Clàudia. "Malauradament", apunta Joan, "veure aquesta imatge sotmetent-te al 155 és una mostra claríssima que tot va ser un engany".
Més crítiques per una altra trobada
Carles Puigdemont i la premsa processista han venut la trobada com el seu reconeixement com a "president a l'exili" per part del Gobierno espanyol. Però els independentistes ho veuen com una submissió del "president a l'exili" davant el poder espanyol. L'acusen d'haver oblidat la independència pels interessos personals i partidistes.
Puigdemont també va publicar a X la imatge de la seva trobada a la Casa de la República amb l'abat de Montserrat, Manel Gasch. La foto tampoc ha agradat a l'independentisme, ja que fa només unes setmanes Gasch va convidar el rei Felip VI a Montserrat.
"Us heu convertit en una caricatura patètica que rep a qui ha menyspreat Catalunya i a qui mostra servitud al nostre enemic", escriu Àngels. Molts comentaris critiquen durament que l'abat convidés el Borbó, i que ara Puigdemont el rebi sense ni un bri de crítica. Mentrestant, Junts segueix dessagnant-se a les enquestes, en un procés de declivi que sembla irreversible.
