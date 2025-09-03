El fitxatge d’un altre càrrec d’ERC per al Govern Illa dinamita el crèdit de Junqueras
El PSC continua amb la política de fitxatges per mantenir content el seu soci i donar estabilitat al tripartit
Poc se'n parla del sottogoverno, que en el cas de Catalunya és de grans dimensions. A l'inici de la legislatura ja vam veure maniobres creuades entre ERC i PSC per col·locar afins. La situació era tan prosaica com que el PSC havia d'ajudar ERC a mantenir greixada la seva maquinària d'incentius i lleialtats. Ara, la situació torna a adquirir protagonisme amb una nova incorporació d'ERC per part del Govern.
L'afortunat és Francesc Sutrias, que serà assessor al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Sutrias, home de confiança d'Oriol Junqueras i president de la sectorial d'ERC, ocuparà un càrrec d'anàlisi i prospectiva. El seu encàrrec és millorar la gestió dels sòls disponibles per a activitat econòmica. Després, assumirà la direcció de CIMALSA, l'empresa pública d'infraestructures logístiques.
El PSC argumenta que la incorporació es deu a la trajectòria professional de Sutrias, que inclou experiència en diverses instàncies i càrrecs del sector. Tanmateix, més versemblant és que el PSC continuï amb la seva política de fitxatges republicans per mantenir content el seu soci. Al final, tot es redueix a garantir l'estabilitat del tripartit.
Lleialtats creuades
No és la primera vegada que el PSC i Junqueras negocien discretament la col·locació d'afins. A començaments d'any, Salvador Illa va decidir mantenir tres alts càrrecs vinculats a Junqueras tot i que la direcció d'ERC n'havia ordenat la sortida. Lluís Salvadó, Eduard Suárez i Isaac Albert són exemples de com Illa ha assumit la “factura” per consolidar la presidència.
Aquesta nova incorporació s'emmarca en un patró conegut. La Generalitat funciona com una agència de col·locació de gran mida, on la fidelitat als partits s'entrellaça amb els interessos de l'Executiu. Cada moviment, cada nomenament, és una manifestació de la rerebotiga del tripartit.
Junqueras confirma el nou camí d'ERC
El mercadeig de càrrecs no és altra cosa que la confirmació de l'estratègia d'ERC. Després del col·lapse electoral, els republicans van decidir lligar-se al PSC per guanyar temps, cosir el partit i no perdre parcel·les de poder. En aquest sentit, per a ERC és innegociable intentar mantenir la infraestructura econòmica i d'influència que necessita qualsevol partit.
D'altra banda, també ens confirma que Junqueras no vol saber res d'agendes unilateralistes o de discursos de confrontació. El líder republicà sap que el postprocés es juga en un altre camp i que ja no té crèdit per mantenir un discurs "indepe".
Més notícies: