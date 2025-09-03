Els Mossos, preocupats pel repunt d'armes blanques tot i els plans de xoc
La normalització de ganivets i navalles dispara els incidents i qüestiona l’eficàcia de les estratègies policials
En els primers mesos de 2025, els Mossos d'Esquadra han detectat un augment alarmant de l'ús d'armes blanques, com ganivets i navalles, en baralles i aldarulls en diverses localitats de Catalunya. La policia autonòmica va posar en marxa el pla Daga. Aquest pla se centra en zones d'oci amb més incidents, però els resultats encara no convencen les autoritats.
Rebrot d'armes blanques: més controls i recursos per frenar la violència
Els Mossos han requisat una mitjana de mil armes blanques al mes, xifra superior a la de l'any passat. Davant la manca de resultats, cada patrulla ha estat equipada amb detectors de metalls, llanternes personals i material balístic. Segons informa El Caso, la inversió supera els 100.000 euros més IVA.
Malgrat aquestes mesures, les intervencions policials augmenten al mateix ritme que les persones ferides en enfrontaments amb ganivets. Això evidencia que el problema persisteix. Durant el primer semestre de 2025, els Mossos van requisar 1.844 armes blanques a Barcelona.
És un 48,5% més que en el mateix període de l'any anterior. Equival a gairebé 10 ganivets confiscats al dia a la capital catalana. Es preveu un augment de patrulles en zones d'oci i més equipament especialitzat per detectar i controlar armes blanques.
La 'cultura de la navalla' s'estén per Catalunya
L'ús d'armes blanques s'està normalitzant entre joves i en conflictes quotidians. Aquest fenomen es coneix com a “cultura de la navalla”. Des del nord fins al sud de Catalunya, cada cop és més freqüent que els ciutadans portin ganivets o navalles en sortides d'oci.
Això genera alarma a la població. Les autoritats adverteixen que, sense un enfocament integral que combini educació, prevenció i col·laboració amb la comunitat, la violència difícilment es reduirà. El fenomen afecta sobretot joves entre 16 i 25 anys, segons dades de la policia local.
El regidor de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha advertit que la presència de navalles al carrer “és un incentiu per cometre delictes”. En els primers sis mesos de 2025, els incidents amb armes blanques van augmentar un 38% a la ciutat, i els delictes de lesions van créixer un 7,2%. Batlle ha demanat més coordinació entre institucions i la implementació de programes educatius per frenar aquesta tendència.
Crítiques a la gestió de la seguretat pública a Catalunya
Ciutadans, oposició i sectors socials han qüestionat l'eficàcia dels plans policials i l'assignació de recursos. Reclamen estratègies coordinades que vagin més enllà de la resposta immediata. També demanen abordar les causes socials que fomenten la violència.
La manca de mesures efectives podria perllongar la sensació d'inseguretat i la por a la població. Només un compromís real de les autoritats permetrà garantir una convivència segura. Alguns experts adverteixen que la manca de coordinació entre institucions i la poca inversió en prevenció limita l'efectivitat de les polítiques de seguretat.
Assenyalen que, sense un enfocament integral que combini prevenció, educació i control policial, la violència relacionada amb armes blanques seguirà augmentant. La situació exigeix un pla complet i coordinat. Sense ell, els problemes continuaran creixent.
