Demanen el tancament d'un centre d'acollida de Barcelona 'per la inseguretat que genera'

Vox ha rebut aquesta setmana pares de família que denuncien la inseguretat permanent associada a un centre de primera acollida a Sarrià-Sant Gervasi (Barcelona). Les seves queixes s'uneixen a les dels veïns del carrer Císter, on està aquest centre, i els seus voltants. Avui a les cinc de la tarda s'ha convocat una manifestació per demanar el tancament del centre.

Segons els veïns, els menors estrangers que acull el centre provoquen contínuament problemes de convivència. Preocupa sobretot la proximitat de l'allotjament amb diversos centres educatius de la zona. Els alumnes d'aquests centres han d'enfrontar-se cada dia a amenaces i insults, per part d'aquests joves que moltes vegades van drogats.

Molesten les nenes i entren als col·legis

Els pares d'aquests alumnes han dit prou i demanen a l'ajuntament el tancament del centre i el seu trasllat immediat.

Pares i mares relaten escenes dantesques de menors migrants drogats fins a caure, que sovint molesten els altres nois. Moltes nenes que van soles del col·legi a casa han de creuar-se amb ells diàriament.

Són freqüents les insinuacions cap a les nenes, i recentment fins i tot van arribar a saltar la tanca d'un centre. Els pares i mares de família consideren que s'ha creuat una línia vermella, i que l'ajuntament ha d'actuar. Afirmen estar molt angustiats.

El problema va començar quan aquest centre destinat inicialment a dones sense sostre va obrir les portes també a menors estrangers no acompanyats (menes). L'ajuntament ha augmentat la presència policial, amb la qual cosa està reconeixent que hi ha un problema. Però per a veïns i famílies és insuficient, i adverteixen que si ocorre una desgràcia el responsable serà l'alcalde de Barcelona.

PP i Vox demanen el seu tancament immediat

El PP va presentar una instància a l'ajuntament per canviar l'ús d'aquest centre municipal, però va ser rebutjada. Daniel Sirera, president del grup municipal popular, afirma que "els veïns tenen por i l'alcalde no actua". Per això reitera la seva petició que "es converteixi en una residència per a persones grans i s'acabi amb el terror que viuen aquests veïns".

Vox ha rebut els pares de família preocupats per la seguretat dels seus fills, i ha estat també molt taxatiu amb aquest assumpte. Gonzalo de Oro ha demanat el "tancament immediat" d'aquest centre per garantir "la seguretat dels nostres fills". El president de Vox a Barcelona ha recordat que això no va d'ideologies, sinó de la seguretat dels veïns i els alumnes.

El cas d'aquest centre ha tornat a posar el focus en el problema de la immigració massiva i l'arribada de menors estrangers no acompanyats a Catalunya. Aquests joves queden al carrer durant bona part del dia, provocant problemes d'incivisme i inseguretat.

Alguns partits com PP i Vox denuncien aquesta situació, però les administracions defugen el problema i la resta de partits recorren al bonisme. Catalunya va rebre dos mil menes en un sol any, molt per sobre dels recursos assignats a la comunitat per a la seva acollida. En molts casos com aquest, les conseqüències no les pateixen els polítics proimmigracionistes sinó els veïns i les famílies.