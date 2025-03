Ataquen una carpa del PP a BCN al crit de 'feixistes' per oposar-se a l'okupació

Una de les particularitats polítiques de Catalunya és l'assetjament a les parades informatives dels partits i altres organitzacions civils. Els casos són incomptables, i gairebé tots els colors polítics han estat assetjats. Els últims exemples, i més sagnants, han ocorregut amb les carpes d'Aliança Catalana, fins al punt de protagonitzar detencions policials.

Els protagonistes d'aquests altercats solen ser antisistemes de l'òrbita de la CUP i altres organitzacions radicals. I com també és habitual, els radicals rebenten les parades informatives al crit de “feixistes”, “nazis”, “fora d'aquí”, etc. L'últim cas l'ha patit el PP de Barcelona al districte de Sant Andreu per oposar-se a l'okupació d'habitatges.

El líder del partit a Barcelona, Daniel Sirera, ha compartit les imatges de l'atac a les xarxes. “Defensar la propietat privada i combatre l'okupació il·legal no és feixisme, és justícia”, ha assenyalat Sirera:

Com es pot veure a les imatges, un grup d'encaputxats arrenca els cartells amb les mesures que el PP proposa contra l'ocupació. Al mateix temps, profereixen insults al crit de “feixistes de merda, fastigosos”. Una de les esvalotadores, molt airada, crida que “els okupes són persones, és delicte d'odi, fastigosos feixistes”.

Aquesta publicació de Sirera ha assolit 122.000 visualitzacions i ha trobat moltes mostres de suport entre figures populars. El líder del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, ha assenyalat que “esteu complint amb la vostra obligació, i això sempre té premi”.

Per la seva banda, Sirera ha explicat que “no ens intimidaran amb insults ni violència. Seguirem treballant per una Barcelona segura i lliure d'okupes, li pesi a qui li pesi”.

El 40% de les okupacions de tota Espanya

Pel que fa al problema de l'okupació, Catalunya és tristament protagonista. Segons les dades oficials del Ministeri de l'Interior, el 40% de les okupacions de tota Espanya ocorren a Catalunya. Aquesta realitat respon a un clima de permissivitat política i a les restes de la crisi hipotecària, que va deixar un gran nombre d'habitatges buits.

Per aquesta raó, alcaldes que s'han oposat en rodó a l'okupació han collit un gran èxit polític a Catalunya. El cas més clar és el de Xavier García Albiol, que disposa de majoria absoluta a Badalona. De fet, aquesta mateixa setmana, Albiol tornava a ser protagonista en enfrontar-se de manera directa a una okupa a la qual va aconseguir expulsar.