Gabriel Rufián torna a perdre els papers i anomena rata a un diputat de Junts

És una evidència que Gabriel Rufián està cada cop més nerviós per l'enfonsament de les esquerres i del seu partit. El republicà està obsessionat amb la possibilitat d'una aliança entre Junts, PP i Vox. La setmana passada va anomenar "miserable" al diputat de Junts Isidre Gavin, i avui ha insultat greument a Josep María Cruset.

Junts ha aconseguit el suport del PSOE per tramitar la proposició de llei per fer fora els okupes en 48 hores. Una proposta molt criticada per l'esquerra, perquè tomba el decret antidesnonaments aprovat pel Govern PSOE-Podemos durant la pandèmia. PP, Vox, PNB i CC han donat suport a Junts, mentre que ERC s'ha oposat juntament amb Bildu i Sumar.

El diputat Cruset ha publicitat a X la tramitació de la llei, assenyalant a ERC per oposar-se a la lluita contra les ocupacions. El seu tuit no ha caigut gens bé a Gabriel Rufián, que ha respost amb l'emoticona d'una rata.

De fet, la tramitació ha provocat un nou cisma en el Govern i amb els seus socis. El PSOE ha hagut de votar a favor de la tramitació per satisfer a Junts, però ha enfadat als partits de l'esquerra que li donen suport. Els socialistes han hagut de calmar les aigües prometent la introducció d'esmenes per modificar algunes parts de la llei.

Es disparen els nervis a Esquerra

No estan sent dies fàcils per ERC, que veu com Junts s'apunta un altre tant a Madrid mentre el seu pla amb Rodalies naufraga. Esquerra va intentar contrarestar la delegació de les competències d'immigració amb el traspàs del servei de trens. Però ha hagut de fer marxa enrere provocant un altre caos a la xarxa ferroviària catalana.

Aquest nou fiasco se suma al del finançament singular, i al procés general de descomposició d'un partit que va camí del desastre. Rufián representa millor que ningú el declivi del seu partit. Els seus insults són una mostra més de la seva desesperació, però a jutjar pels comentaris a X està obtenint un efecte contrari al desitjat.

Gabriel Rufián ha estat juntament amb Oriol Junqueras el cap de l'operació per allunyar ERC de Junts i acostar-se al PSOE/PSC. El gir a la dreta de Junts ha intensificat encara més la seva animadversió cap a ells. L'han tret de polleguera, fins al punt que ha substituït el debat polític per l'insult a les xarxes socials.