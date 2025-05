Alícia Tomàs posa contra les cordes l'alcalde de Terrassa

Guerra a l'ajuntament de Terrassa per les acusacions creuades entre l'alcalde, Jordi Ballart, i la líder de Vox, Alicia Tomás. La regidora acusa l'alcalde de silenciar una violació comesa per estrangers, i Ballart l'acusa a ella d'utilitzar i manipular la víctima. L'alcalde ha anunciat ara que està disposat a emprendre accions legals contra Vox.

Ballart ha fet aquest pas després que la víctima donés la raó a Alicia i l'acusés a ell de mentir. Vox ha aconseguit posar contra les cordes l'alcalde de Terrassa, amb qui manté des de fa temps una dura batalla política.

Vox culpa el govern municipal de l'increment de la delinqüència a Terrassa. El govern municipal acusa Vox de generar alarmisme per treure rèdit polític i difondre un missatge racista. El cas d'aquesta violació ha desfermat una guerra que podria anar més enllà de la crisi política i arribar als jutjats.

Dos agressors posats en llibertat

Els fets es remunten al març, quan la víctima va assegurar haver estat víctima d'una violació per part de dos estrangers. La notícia es va viralitzar per lainsòlita decisió del jutge de deixar els agressors en llibertat provisional.

Es tractava de dos sud-americans amb antecedents penals que suposadament havien drogat la víctima per cometre l'agressió sexual. La decisió del jutge va provocar la indignació social, peròla notícia va ser ignorada pels mitjans i la classe política.

Vox va organitzar una concentració de suport a la víctima, i per denunciar les agressions sexuals. Diverses organitzacions feministes van organitzar llavors una altra concentració per denunciar el “discurs racista” de Vox. La líder de Vox a Terrassa, Alicia Tomás, va criticar la hipocresia de govern i oposició “que només s'han mogut després de convocar Vox una concentració de repulsa”.

Tensió al ple

Vox va decidir llavors traslladar la protesta al ple municipal, on Alicia Tomás va acudir amb un missatge cridaner a la samarreta. “Per què Ballart silencia les violacions a Terrassa?”, lluïa. L'alcalde de Terrassa va suspendre el ple, i va convocar una nova sessió on es va evidenciar la tensió entre ambdues parts.

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va demanar al ple municipal que Vox retirés la moció per decisió expressa de la víctima. “S'ha sentit enganyada, manipulada i utilitzada” va dir l'alcalde. Va assegurar que s'havia posat en contacte amb ell per dir-li que “l'únic que ha fet Vox per ella ha estat comprar-li uns pantalons”.

L'alcalde va defensar la tasca de l'ajuntament contra les violències masclistes, i va expulsar els regidors de Vox per portar la mateixa samarreta.

La víctima trenca el seu silenci

Davant l'acusació d'haver manipulat i utilitzat la víctima, Alicia Tomás va anomenar mentider i covard l'alcalde. Va mostrar la imatge de la víctima abraçant-se a ella, i agraint-li el suport. “Ballart ha creuat totes les línies, menteix i utilitza la víctima per protegir-se políticament”, va denunciar la líder de Vox.

Alicia Tomás va dir que era una “ofensa”, no només per a la víctima sinó per a les 31 dones agredides en l'últim any a Terrassa.

Acte seguit, la víctima va fer un vídeo acusant Ballart de mentir i manipular les seves paraules. “Alicia m'ha ajudat i em continua ajudant desinteressadament”, va dir Lourdes. Aquesta situació va posar contra les cordes l'alcalde Ballart, que ha tornat a fer un vídeo.

Ballart ha mostrat la seva indignació davant les acusacions de mentider a les xarxes socials. “Estic disposat a arribar fins al final amb aquest tema”, ha dit, “jo no he dit cap mentida”.

Assegura tenir proves i testimonis del que li va explicar la víctima, i anuncia que està estudiant mesures legals contra Vox.