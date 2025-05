Més de 300 mossos clamen a Lleida contra els comandaments i el bonisme: punt d'inflexió

Una setmana després de la brutal agressió a la Mariola, Lleida, més de 300 policies han protagonitzat una concentració sense precedents davant la comissaria de la ciutat. La mobilització va ser organitzada per sindicats com SAP-Fepol, USPAC i CCOO. El seu principal objectiu era reclamar un major suport dels comandaments polítics i operatius després de l'atac sofert pels agents.

La històrica manifestació marca un abans i un després en la relació dels policies de base i els seus comandaments. En el rerefons hi ha la violència creixent que pateixen els ciutadans i que es dirigeix també contra la policia.

Per això els agents fa setmanes que alerten de la deriva de la seguretat a Catalunya. Assenyalen els seus comandaments. Però també al bonisme polític que blanqueja la delinqüència i fins i tot encoratja, per acció o per omissió, la violència contra la policia.

El que més ha dolgut als agents

La gota que ha fet vessar el got va ser l'agressió a sis agents al barri de la Mariola, a Lleida. L'incident va tenir lloc quan els policies intentaven controlar una baralla entre dues famílies al mencionat barri. Durant la seva intervenció, els agents van ser atacats amb pals i pedres per una multitud, que pertanyia a la comunitat gitana de la zona.

Com a resultat de l'agressió, quatre agents van ser ingressats a l'hospital. Un d'ells va patir una ferida al cap que va requerir diversos punts de sutura i dues nits d'observació mèdica. La gravetat de l'atac va despertar una àmplia preocupació per la integritat física dels membres de la policia.

No obstant això, el que més va enfurir els agents no va ser tant l'atac en si, sinó les declaracions realitzades per l'inspector en cap de la comissaria de Lleida, Xavier Ribelles. Aquest, en referir-se a l'agressió, va restar importància a l'incident en qualificar-lo com un "fet puntual" que "forma part de la feina" dels policies.

Les seves paraules van generar una forta indignació entre els agents, que van considerar que la seva actitud minimitzava la gravetat del que havia passat.

Contra comandaments i polítics

La falta de suport institucional, tant per part dels comandaments polítics com dels superiors operatius, va ser un altre dels motius de la concentració.

El comissari en cap de la regió, Josep Codina, es va manifestar als mitjans assegurant que l'atac era inacceptable. Però l'absència del director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, i la negativa de la Prefectura a destituir Ribelles, van agreujar la sensació d'abandonament entre els Mossos.

Els agents van demanar ahir la destitució de Ribelles, qui fins al moment segueix ocupant el seu lloc malgrat la controvèrsia generada per les seves declaracions. Encara que alguns responsables de la policia es van unir al clam dels agents, la direcció política, encapçalada per Trapero, ha estat molt criticada per la seva falta d'implicació en la crisi.

A més, la situació s'ha vist exacerbada per la falta d'avançaments en la investigació de l'atac. Tot i que s'han identificat diversos dels agressors, encara no s'ha produït cap detenció.

Els Mossos estan treballant en la identificació dels responsables, qui, un cop arrestats, seran investigats per un possible delicte de temptativa d'homicidi.

Josep-Lluís Trapero, el gran assenyalat

Aquest atac a Lleida és només un dels últims episodis d'una creixent conflictivitat en diversos barris de Catalunya. Les agressions a agents de policia s'han incrementat significativament en els últims anys.

Segons dades oficials, les agressions als Mossos van assolir xifres rècord l'any passat. Aquest mateix cap de setmana, un altre detingut va mossegar dos agents a Cerdanyola del Vallès, causant greus lesions a un d'ells.

El fet que Codina no hagi pres mesures més contundents ha generat gran malestar entre els agents. Tot i que va participar en un acte de la policia i va condemnar els fets públicament, molts consideren que la seva postura no ha estat suficient per recolzar els agents afectats.

El descontentament també es va estendre a la figura del president de la Generalitat, Salvador Illa. Durant la celebració de les Esquadres a Barcelona, va assegurar que no s'abandonaria cap barri. Però fins a la data no ha pres accions concretes per evitar que situacions com la viscuda a Lleida es repeteixin.

Els Mossos denuncien que la falta de compromís dels responsables polítics i la creixent violència als carrers de Catalunya estan posant en perill la seguretat dels agents i dels ciutadans.

Per calmar els ànims i que la protesta dels sindicats es fes encara més gran, la Prefectura va convocar una reunió amb els representants sindicals. Durant la trobada, els responsables de la policia van reconèixer la gravetat de la situació i van acordar augmentar els recursos per reforçar la seguretat als barris més conflictius. No obstant això, alguns sindicats, com USPAC i CCOO, van criticar la falta d'implicació de Trapero, qui no va assistir a la reunió ni es va desplaçar a Lleida durant tota la crisi.