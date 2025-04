Llibertat provisional per a dos estrangers acusats de violar una dona a Terrassa

Indignació majúscula per la decisió d'un jutge de posar al carrer dos estrangers acusats de violar una dona a Terrassa. El magistrat ha decretat la llibertat provisional malgrat l'atrocitat dels fets denunciats, i els 15 antecedents que acumula un dels presumptes agressors.

Segons Metrópoli, una dona de 37 anys va denunciar haver estat víctima d'una brutal violació en un domicili privat a Terrassa, el passat diumenge. La víctima va identificar a més els autors, que van resultar ser el nuvi de la seva amiga i un altre conegut. El citat mitjà ha revelat els detalls de la denúncia.

La dona va admetre haver quedat a casa de la seva amiga per consumir juntes marihuana. De camí es va trobar amb el nuvi de la seva amiga, que la va acompanyar fins a l'habitatge. Després es va absentar per reaparèixer al cap d'una estona amb un amic, amb el qual va perpetrar la violació.

Violada brutalment per dos sud-americans

Cubito i Sebas, d'origen sud-americà, van proporcionar a la víctima un porro adulterat. Aquesta va començar a trobar-se malament, moment que un dels agressors va aprofitar per treure-li el mòbil per deixar-la incomunicada.

Segons relata la víctima, va ser violada pels dos mentre un d'ells l'ofegava. Afirma que va rebre cops a la cara i que li van introduir diferents objectes. La seva amiga no només va presenciar l'escena, sinó que la va estar subjectant durant les quatre hores que va durar l'agressió.

A la denúncia consta també el que va sentir d'un d'ells, i que resulta altament preocupant. Durant la violació li va dir al seu amic que no deixés “marques”, perquè no els passés com a Madrid. És a dir, que ambdós podrien estar també implicats en una altra agressió sexual.

El cas ha sortit a la llum gràcies a un vídeo de Dani Esteve de Desokupa al seu canal de Youtube. Malgrat l'eco social, els antecedents d'un dels agressors, i la brutalitat de l'agressió, els dos detinguts ja estan en llibertat.

Un jutge reincidient

L'ombra de la sospita s'estén ara sobre el jutge, Marcos Melendi, que ha pres altres polèmiques decisions en casos d'agressió sexual. Marcos Melendi López és jutge del Jutjat d'Instrucció número 4 de Terrassa. El mateix que va decretar la llibertat provisional per a un dels violadors de la Manada de Sabadell.

Aquest cas va ser molt polèmic perquè el delinqüent va aprofitar la mesura cautelar per fugir, i segueix en parador desconegut. El 2019, ell i els seus amics es van emportar una jove de 18 anys a una nau abandonada per violar-la.

Però no és l'únic 'desliz' del jutge Melendi, que fa un mes va deixar anar un altre acusat de violació a Terrassa. L'home, procedent d'un campament de barraques, va segrestar i agredir sexualment la seva parella. Després de sortir en llibertat provisional, va agredir una altra dona a la mateixa zona.

Aquest magistrat també va mostrar certa compassió per un violador reincidient detingut el passat mes de desembre a Terrassa. L'home s'havia escapat aprofitant un permís penitenciari. Va ser detingut després de ferir diversos agents, i encara que els Mossos van sol·licitar el seu trasllat immediat a la presó el jutge el va deixar lliure.