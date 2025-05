Què és el 'cas DGAIA': l'escàndol que et vol amagar la premsa subvencionada

Has sentit a parlar del 'cas DGAIA' a la premsa subvencionada? Segurament no. Perquè la gran majoria d'aquests mitjans han decidit amagar-te un dels escàndols més grans de la història recent de la política catalana.

Què és el 'cas DGAIA'? Doncs bàsicament un escàndol que afecta la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. L'organisme de la Generalitat que s'encarrega, entre altres coses, de gestionar l'acollida de menors, també dels menes.

La DGAIA gestiona centenars de milions d'euros cada any per acollir joves. I el que el sistema vol amagar és que aquests centenars de milions d'euros es gestionen de manera irregular.

Tenim joves cobrant pagues tot i no complir els requisits. Tenim fundacions cobrant per acollir joves que realment no estan acollint. Tenim una DGAIA adjudicant contractes de manera il·legal a aquestes fundacions, un fet que ens ha costat a tots els catalans centenars de milions d'euros que ha hagut de pagar la Generalitat.

Tenim també una Generalitat que permet a aquestes fundacions que gestionen l'acollida de menes crear un imperi immobiliari gràcies als diners públics que reben. També tenim aquestes fundacions que, alhora que estan creant un imperi immobiliari, acullen menors als seus pisos mentre fan pagar a la Generalitat un preu molt per sobre del preu de mercat.

També tenim una sèrie de gent, amants de les portes giratòries, que passen de treballar a les fundacions del tercer sector a la DGAIA i després passen de la DGAIA a fundacions del tercer sector. I tot això, mentre la DGAIA rega amb centenars de milions d'euros públics aquestes fundacions. I per últim, tenim els principals partits al Parlament que intenten que no se sàpiga la magnitud de l'escàndol, igual que la premsa subvencionada a Catalunya.

Malgrat tot, aquí estem nosaltres per explicar-ho.