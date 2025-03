L'Ajuntament de Vic finança un acte amb una entitat islàmica que segrega per sexes

El ramadà té molt bona premsa a Catalunya. Ahir mateix, per exemple, TV3 es feia viral per la seva crònica sobre un acte del Ramadà amb dones. Als usuaris en xarxes no se'ls va passar per alt que la crònica de la televisió pública no plantejava la més mínima crítica a l'islam i les seves pràctiques misògines.

Però el cas de TV3 no és únic, al contrari, la simpatia cap a l'islam entre premsa i partits polítics és força transversal. L'últim exemple ha ocorregut a Vic, on governa Albert Castells (Junts). Segons ha denunciat Oriol Gès, secretari d'organització d'Aliança Catalana, l'Ajuntament de Vic finança un acte del Ramadà d'un centre islàmic que segrega per sexes.

Tal com es mostra en les captures de pantalla de grups de WhatsApp, el Centre Islàmic de Vic té un grup per a homes i un altre per a dones. En un dels grups es recorda que “només dones” amb l'emoticona d'un vel islàmic. “Quina vergonya que el nostre Ajuntament financi un acte amb un centre islàmic que fins i tot segrega homes i dones”, conclou Gès.

De passada, el secretari d'organització d'AC ha criticat l'alcalde Castells, que en una entrevista es vantava que “Vic és un model d'èxit de ciutat educativa i integradora”:

Un altre exemple més

Amb aquest, s'afegeix un altre cas més de la tolerància política cap a l'islam a Catalunya. Fa uns mesos, per exemple, ERC va haver d'eliminar una publicació a xarxes per felicitar un acte del Ramadà que contenia imatges explícites de la segregació per gèneres.

Això contrasta amb l'actitud que aquests mateixos partits han presentat amb el Nadal o altres festes cristianes, començant per la quaresma, que se celebra ara. Tothom recordarà que ERC, en lloc d'un clàssic “Feliç Nadal”, es va apuntar al “Feliç Solstici d'Hivern”. D'altra banda, el PSC de Barcelona no va dubtar a posar “llums multiculturals” al Raval o a eliminar el pessebre de la Plaça Sant Jaume.