TV3 es bolca amb el ramadà i els catalans esclaten: 'Estem acabats'

La cobertura de TV3 sobre el ramadà ha desfermat una onada de crítiques a les xarxes socials. El mitjà públic va emetre ahir un reportatge titulat Les dones i el ramadà, que mostra un acte infantil de celebració del ramadà a Palafrugell, organitzat per dones musulmanes. El reportatge inclou nombroses declaracions de dones que professen l'islam i que reivindiquen aquesta religió.

El contingut del reportatge ha estat percebut per molts usuaris a les xarxes com un blanquejament de l'islam. "No he vist mai la quaresma a TV3...", deien els usuaris, incrèduls.

'Però qui està al comandament de TV3, un Imam?'

En el reportatge, diverses dones musulmanes es lamenten davant la visió que es té sobre el paper de la dona en l'islam. El vel és "una elecció personal presa en total llibertat", explica una d'elles. Una altra insisteix en el fet que "mai no es convida" les dones musulmanes a participar en aquest debat.

Pel to de la notícia resulta evident que TV3, que és coneguda per la seva orientació 'woke', no planteja cap punt problemàtic a l'islam. Menys encara les dinàmiques misògines d'aquesta religió. Tanmateix, la indignació dels usuaris no va trigar a reflectir-se a les xarxes socials. Molts no donen crèdit davant la nul·la anàlisi crítica de TV3.

"Però qui està al comandament de TV3, un Imam?". "Però no veieu que això va en contra de la història de la lluita occidental a favor de la igualtat de gèneres? Feu la notícia com a curiositat i no hi ha ni un bri de crítica". "També és temps de quaresma, no he vist cap reportatge de les famílies que trenquen el dejuni del divendres". "Estem acabats, i part és gràcies a gentussa com vosaltres", diuen els usuaris

Amb la recent problemàtica de Salt com a fons d'aquest reportatge, cada cop es fa més patent el divorci entre TV3 i la societat catalana. N'hi ha prou d'acudir a les xarxes per comprovar el menyspreu que desperta la línia editorial de TV3. Aquest és un nou exemple de la tensió latent que hi ha a Catalunya amb la multiculturalitat i l'islam en particular.