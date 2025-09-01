Un ajuntament de Junts crea un nou càrrec tot i estar sota tutela i en números vermells
Els de Sílvia Orriols saben que el futur polític de Catalunya passa pel debat municipal
L'Ajuntament de Manlleu, governat per Junts, ha decidit crear un nou càrrec de "tècnic municipal de l'agenda 2030" tot i estar en números vermells. La mesura ha generat crítiques pel seu moment i el seu impacte real. Cal destacar que la localitat roman sota tutela financera de la Generalitat, amb un pla de sanejament vigent fins al 2027.
Oriol Gès, secretari d'Organització i Finances d'Aliança Catalana, ha denunciat públicament la decisió. Segons Gès, el consistori "no necessita propaganda d'agendes alienes als interessos dels catalans". Des d'AC denuncien que la ciutat s'hauria de centrar a reduir el seu dèficit per no dependre del control central de la Generalitat:
Polèmica en plena crisi financera
L'Ajuntament va tancar el 2023 amb un dèficit de 2,3 milions d'euros, segons dades oficials. Les xifres reflecteixen que les despeses van superar els ingressos, arribant a un total de 3,7 milions d'euros. Davant d'aquesta realitat, la Generalitat va exigir un pla de sanejament que ordenés els comptes municipals durant els pròxims tres anys.
L'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, va reconèixer que caldria "prendre decisions complexes" i que alguns serveis podrien retallar-se o tancar-se. Tanmateix, el nou càrrec sembla contradir aquesta prioritat. Per a Aliança Catalana i l'oposició, la mesura evidencia la desorientació política del Govern local.
Certament, la hipertròfia institucional representa un problema a Catalunya. Els càrrecs creats en molts municipis no tenen impacte real i funcionen principalment com a instruments de col·locació política. En aquest cas, a més, s'afegeix el factor simbòlic d'una "Agenda 2030", que a tots els efectes té una determinada orientació ideològica.
AC prepara terreny per al 2027
Aquest episodi no respon a la casualitat o a algun debat particular de Manlleu. Al contrari, s'emmarca en l'estratègia municipalista que AC ha adoptat de cara a les eleccions de 2027. Els de Sílvia Orriols són conscients que és a través dels ajuntaments que poden fer molt de mal a Junts.
Com s'ha assenyalat a E-Notícies, els municipis vehiculen el canvi polític a Catalunya a gairebé tots els nivells. La raó és tan simple com que són els ajuntaments els que viuen de primera mà les conseqüències del desordre polític de la dècada processista. Allà hi ha el descontrol migratori, el padró fraudulent, la saturació de serveis o la inseguretat.
