Salvador Illa se'n va a Brussel·les a veure Puigdemont
Puigdemont necessita apuntar-se algun èxit per tapar la fugida que li provoca Aliança Catalana
El president de la Generalitat, Salvador Illa, viatjarà aquest dimarts a Brussel·les per reunir-se amb l'expresident Carles Puigdemont. La trobada se celebrarà a porta tancada a la Delegació del Govern a la Unió Europea. Que la reunió no se celebri a Waterloo respon al desig de Junts de donar a la trobada un aspecte més institucional.
Com és sabut, Puigdemont roman a Bèlgica des del setembre de 2017, després de fugir de la justícia espanyola. La reunió arriba pocs dies després que Illa reclamés públicament l'aplicació de l'amnistia a tots els dirigents del procés. Des del Govern destaquen que es tracta d'un dirigent polític habilitat legalment per exercir representació.
Junts havia sol·licitat la reunió de manera reiterada des que Illa va assumir la presidència de la Generalitat. En viatges anteriors a Brussel·les, la trobada mai no es va produir, tot i que Illa sí que es va reunir amb altres expresidents a Barcelona. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha qualificat la cita “d'arribada tardana”.
Objectiu real: calmar Puigdemont i guanyar temps
Més enllà de les bones formes institucionals del president Illa, és evident que aquesta reunió amb Puigdemont té causes i efectes a Madrid. Així, cal emmarcar la reunió en la dinàmica general del PSOE amb Junts. I aquesta dinàmica no n'és cap altra que obtenir l'amnistia (Junts) i guanyar temps per a la legislatura (PSOE).
En aquest sentit, la figura de Salvador Illa resulta molt útil a Sánchez per mantenir lligat Puigdemont al Congrés. Encara més en un context com l'actual, d'inici del curs polític i una marcada feblesa del Govern en gairebé tots els fronts. Per no parlar de l'ofensiva dels molts casos de corrupció que afecten Sánchez, començant per la seva família.
Així doncs, la trobada Illa-Puigdemont s'aprofita del format institucional de la Generalitat per vehicular els pactes d'investidura del PSOE. D'altra banda, Puigdemont necessita amb cada cop més urgència obtenir resultats tangibles per tapar la fuita que li provoca Sílvia Orriols. En aquest sentit, els socialistes tenen multitud de carpetes obertes, la majoria diluïdes en retards i incompliments parcials: Hisenda catalana, Rodalies, català a Europa, etc.
Finalment, cal destacar l'aspecte simbòlic. I és que, des del Govern, parlen de Puigdemont com a figura "rehabilitada", no com un màrtir processista; al marge que és Illa qui viatja en qualitat de president. Aquest llenguatge reforça implícitament el relat general del PSC, és a dir, que han arribat a Palau per passar pàgina i enterrar el procés, encara que sigui amb formes narcòtiques.
