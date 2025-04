Un ajuntament del PSC organitza un taller d'educació sexual per a nens de primària

L'Ajuntament de Reus ha generat controvèrsia després d'anunciar un taller d'educació sexual per a nens de Primària. La institució va comunicar que el grup de "consellers i conselleres del cinquè Consell de la Infància" es va reunir per debatre sobre com millorar la salut sexual a la ciutat. Tot seguit, s'adjuntaven dues fotografies d'una classe de nens petits.

La publicació ha assolit més de tretze mil visualitzacions a les xarxes socials, desfermant una onada de crítiques i reaccions. Molts usuaris van expressar la seva indignació per la vinculació de la sexualitat amb la infància. Diversos comentaris a les xarxes van qüestionar la idoneïtat que nens de primària participin en aquests debats. "Nens de 5 anys debatent sobre aquest tema?", escrivia un dels usuaris en resposta al post.

Alguns usuaris deien fins i tot que pensaven que el post era d'un "compte paròdia". Altres, en canvi, es preguntaven si de cas els pares han estat informats d'aquesta classe d'activitats. Però la reacció unànime va ser d'incredulitat davant la normalització d'aquestes mesures educatives: "quin maleït manicomi".

Un debat més ampli

El debat s'estén a la política catalana amb la recent proposta del Govern d'implementar educació sexual integral a Infantil i Primària a partir del curs 2025-2026. La mesura ha estat recolzada pels partits d'esquerra, inclosos el PSC, ERC, Comuns i la CUP. No obstant això, l'oposició, encapçalada pel PP, Vox i Aliança Catalana, s'ha mostrat ferma en el seu rebuig a aquesta iniciativa.

Els defensors de l'educació afectivosexual argumenten que és vital per combatre els estereotips de gènere. Consideren que aquests programes ajuden a prevenir abusos i fomenten relacions basades en el respecte i la igualtat. No obstant això, l'oposició veu aquesta mesura com un intent d'adoctrinament ideològic, considerant-la inapropiada per a nens petits.

Recentment, aquest debat ens ha deixat escenes carregades de tensió al Parlament. El líder del PP, Alejandro Fernández, es va mostrar molt dur amb el president Illa, dient-li que "deixés en pau d'una punyetera vegada els nostres nens". Per la seva banda, el Govern assegura que aquesta classe d'intervencions educatives estan avalades pel consell d'experts.