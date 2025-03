Educació sexual a parvularis, la mesura del Govern que ha indignat l'oposició

L'activitat parlamentària de la setmana passada a Catalunya va deixar una polèmica moció que ha passat desapercebuda per als principals mitjans de comunicació. PSC, ERC, Comuns i la CUP van votar a favor d'impartir educació sexual integral en l'educació infantil i primària a partir del curs que ve. Només PP, Vox i Aliança Catalana van votar en contra.

Es tracta d'una proposta que l'anterior govern d'ERC ja va incloure en els decrets de 2022 i 2023 per regular els continguts d'educació infantil i primària. El PSC recupera ara la proposta i es compromet a fer-la efectiva.

No només és una demostració més del continuïsme del PSC amb el govern de Pere Aragonès. També evidencia la submissió als seus socis ERC i Comuns en temes ideològics que polaritzen l'arc parlamentari.

El líder del PP català, Alejandro Fernández, va esclatar amb una frase més que eloqüent: “Deixeu els nens en pau d'una punyetera vegada”. Vox ho va titllar de “repugnant” i va advertir que “no ho permetrem”.

Aquesta és una qüestió que ja va generar debat a Espanya, amb la proposta dels partits conservadors de crear el pin parental. Va ser una proposta precisament de Vox per permetre que els pares poguessin vetar els seus fills en certes activitats escolars. Sobretot en matèries ideològiques i de diversitat sexual.

Arguments a favor

En aquest cas, el PSC es compromet a introduir l'educació “afectivosexual” en cursos per a nens de tres a sis anys. L'objectiu és promoure “el desenvolupament dels nens al marge dels estereotips i rols en funció del sexe, l'orientació sexual i la identitat de gènere”. També es pretén “afavorir la construcció d'una sexualitat positiva, igualitària i saludable”.

Els defensors d'aquesta proposta consideren que l'educació sexual integral a edats primerenques és positiva per diverses raons. Per exemple, fomentar el descobriment de la sexualitat sense discriminació per raó d'orientació o identitat de gènere. Però també per introduir els nens en els drets sexuals i reproductius.

Els seus defensors afirmen que això els ensenya a prevenir embarassos no desitjats i infeccions de transmissió sexual. I fins i tot a identificar i prevenir abusos. Així mateix, aprenen des de petits a establir relacions sexuals basades en la igualtat i el respecte.

L'oposició, indignada

Però la mesura genera també molta oposició, de qui creu que és un pas més en l'adoctrinament ideològic dels més petits. Creuen que l'educació sexual integral no és més que una tapadora per menjar el cap als nens amb temes com l'avortament o la identitat de gènere.

La diputada del PP Montserrat Berenguer es va mostrar a favor de l'educació sexual, però amb dos matisos. Un, la importància de tenir en compte l'edat i maduresa dels nens. L'altre, la manca de material sobre prevenció de l'abús sexual que hauria de ser una de les prioritats en aquest cas.

Julia Calvet va assenyalar la “tenebrosa insistència” d'ERC per la sexualitat en els nens. I va demanar no confondre l'educació sexual amb l'adoctrinament ideològic. Aliança Catalana va preguntar directament als republicans “si s'han tornat bojos”, introduint aquests temes a edats tan primerenques.