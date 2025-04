El Govern es nega a dir quants menes continuen cobrant una paga de la DGAIA

La d'avui ha estat un matí difícil per a la consellera de Drets Socials de la Generalitat, Mònica Martínez. Diversos partits de l'oposició han interpel·lat la consellera per l'escàndol de les irregularitats de la DGAIA. Aquest organisme va atorgar ajudes a joves tutelats i extutelats que no complien els requisits per beneficiar terceres empreses.

Precisament en aquesta línia, la diputada de Vox María Elisa García Fuster ha preguntat a la consellera quants d'aquests joves continuen rebent una paga a Catalunya. Vox denuncia una “deliberada falta de transparència en els contractes entre la DGAIA i les empreses que es dediquen a tutelar menors”. Empreses que d'altra banda “estan vinculades a exalts càrrecs del Govern”.

Pregunta de Vox a la consellera

La diputada va demanar a la consellera “si pensa depurar responsabilitats en els 154 contractes assenyalats per la sindicatura de comptes com a irregulars”. Així com “els més de 100 milions que el Govern va gastar en contractes a dit i sense empara en centres de menors de 2016 a 2020”.

La diputada ha preguntat a la consellera “quants tutelats i extutelats estan rebent una renda de forma fraudulenta, i per tant les empreses contractades a dit”.

A més ha incidit també en la polèmica destitució de la directora de la DGAIA, nomenada pel mateix Govern fa sis mesos. La falta de transparència ha suscitat tot tipus d'especulacions. Vox considera la possibilitat que “les raons siguin prou greus com per amagar-les en el ple i negar-se a comparèixer en comissió per explicar-les”.

Resposta amb evasives

La consellera Martínez ha respost amb evasives a la pregunta de Vox, i s'ha negat a informar sobre els joves que continuen rebent una paga. “Som conscients que hi ha qüestions que s'han de revisar, i el nostre compromís és el de seguir fent-ho”, s'ha limitat a dir.

“No té respostes, o les amaga?”, ha replicat la diputada de Vox. També ha dit que “els diners que regalen a immigrants il·legals és la nostra guardiola de les necessitats”. Ha esmentat les famílies vulnerables, els nens en risc de pobresa i les persones amb dependència.

La Generalitat va destinar l'any passat 115,4 milions d'euros per a joves tutelats i extutelats. La intervenció de la consellera evidencia que les irregularitats en la DGAIA durant l'etapa d'ERC s'han convertit en un problema per al PSC.