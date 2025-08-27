Una agressió sexual a plena llum del dia a Mataró torna a encendre les alarmes
Catalunya lidera els índexs de violència sexual a Espanya amb una de cada tres violacions
Els veïns de Mataró viuen amb indignació després d'una nova agressió sexual ocorreguda a plena llum del dia. L'atac va tenir lloc divendres passat al migdia, al cèntric carrer Concepció, molt a prop de la plaça de les Tereses. La víctima, una dona major d'edat, va denunciar els fets a la comissaria dels Mossos d'Esquadra.
Segons fonts policials, els agressors van ser dos homes que van fugir ràpidament després de ser increpats per diversos veïns que van intervenir per frenar l'atac. Aquesta reacció va evitar que l'agressió arribés a consumar-se. Es torna a constatar el paper protagonista que té la comunitat - els mateixos veïns - en la defensa dels ciutadans.
Els Mossos d'Esquadra ja han obert una investigació. S'han pres declaracions a residents i comerciants de la zona i es revisen les gravacions de càmeres de seguretat per identificar els responsables. Per ara, no s'han produït detencions.
El més preocupant, però, és el patró generalitzat d'inseguretat que es viu en ciutats com Mataró. Segons el Ministeri de l'Interior, Mataró va duplicar els casos d'agressions sexuals amb penetració en el primer trimestre de 2025. Van passar de 4 a 8 en comparació amb el mateix període de l'any anterior. Tot i que els delictes sexuals en general van baixar un 36%, la tendència de les violacions va a l'alça.
La situació a Catalunya
La situació a Catalunya és encara més preocupant. La comunitat lidera els índexs de violència sexual a Espanya: una de cada tres violacions registrades al país té lloc en territori català. En els tres primers mesos de l'any, per exemple, es van comptabilitzar 421 violacions, cosa que equival a gairebé cinc casos diaris.
En total, Catalunya va sumar 1.015 agressions sexuals en el primer trimestre de 2025, un 12,5% més que l'any anterior. Són xifres que representen més del 21% de tots els casos a Espanya. El cas de Mataró s'emmarca, per tant, en un patró creixent d'inseguretat sexual a Catalunya.
En aquest sentit, cal recordar les declaracions del director general de l'Hospital Clínic, Josep María Campistol. Sense massa eufemismes, el director del Clínic avisava que l'augment d'agressions sexuals era "autènticament demencial". Aquesta és probablement la cara més amarga de la inseguretat que d'un temps ençà es viu a Catalunya.
