El CAC treu els colors a TV3 després de la polèmica del llibre de Toni Cruanyes

TV3 s'ha convertit en una corretja de transmissió del poder i les seves violacions del codi ètic són cada vegada més flagrants. Personatges com Toni Cruanyes no només contribueixen a sostenir aquesta situació.També demostren com es pot utilitzar un ens públic per enriquir-se o controlar l'opinió pública de manera fraudulenta.

La polèmica va esclatar per la promoció descarada del llibre del presentador dels informatius de TV3 per part dels informatius de TV3. És a dir, un clar conflicte d'interessos que ha posat Toni Cruanyes en el punt de mira. L'acusen de corrupció i malversació.

La polèmica adquireix ara una nova dimensió pel toc d'atenció del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) a TV3. Aquest és un òrgan independent que vetlla per la neutralitat i el bon funcionament dels mitjans públics. En una carta dirigida a TV3, el CAC demana que la televisió pública catalana revisi els criteris de difusió i promoció dels llibres per Sant Jordi.

El Consell ja va mostrar l'any passat el seu enuig per la promoció a TV3 d'escriptors amb algun tipus de relació amb la cadena. L'organisme considera que no només s'està beneficiant aquests escriptors sinó que a més s'està perjudicant la resta.

El CAC menciona també el cas de Cruanyes

Després de rebre multitud de queixes per part dels usuaris de TV3, el CAC va realitzar un informe les dades del qual són demolidores. El 22% dels escriptors i escriptores als quals la televisió pública va donar veu estan vinculats professionalment amb la pròpia cadena. "Un era un presentador dels informatius que apareixia en quatre ocasions", remarca en referència a Toni Cruanyes.

Arran de la polèmica, el CAC demana "una reflexió profunda sobre els criteris utilitzats per a la consideració de fets noticiables en matèria d'obra literària". L'organisme insisteix en això, tenint en compte la proximitat de la data de Sant Jordi i el que ha passat amb Cruanyes.

"Amb absolut respecte per les competències que teniu assignades sobre la decisió dels continguts, us recordem les obligacions que teniu en matèria de pluralisme i de difusió i promoció de la cultura", diu el CAC a TV3. Un toc d'atenció en tota regla que hauria de fer enrojolar els serveis informatius de TV3 i el seu principal cap, Toni Cruanyes.