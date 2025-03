VÍDEO | Toni Cruanyes infringeix el codi ètic de TV3 dues vegades en una setmana

Avui us porto la història de Toni Cruanyes, l'editor del Telenotícies Vespre a qui no li importa saltar-se el codi ètic de TV3 no una, sinó dues vegades en tan sols una setmana. I ho ha fet per obtenir un benefici econòmic i també per amagar els seus interessos personals a l'hora de tractar segons quines notícies. De fet, fins i tot l'han acusat de corrupció i malversació.

El codi ètic de TV3 i Catalunya Ràdio és clar: "Evitem que els interessos familiars, comercials, econòmics o financers dels periodistes posin en dubte la credibilitat i la imparcialitat dels nostres mitjans". I Cruanyes no té cap problema a l'hora de saltar-se'l dues vegades en pocs dies de diferència.

En aquest vídeo us porto una nova mostra de com alguns, en aquest cas Toni Cruanyes, han convertit el públic en la seva plataforma personal per enriquir-se o per manipular l'opinió pública.