Blancaneu certifica la decadència woke de Disney

L'estrena recent de Blancaneu ha posat en evidència la crisi interna de Disney en seguir apostant per la seva línia ideològica "woke". La pel·lícula, dirigida per Marc Webb, ha generat una sèrie de polèmiques a causa dels seus canvis radicals respecte al clàssic animat de 1937. Aquests ajustos no han aconseguit l'efecte esperat, provocant reaccions trobades entre els crítics, tant dins com fora de la indústria.

Una de les modificacions més notòries és la transformació dels set nans, que han estat reemplaçats per "criatures màgiques" per evitar possibles crítiques per estereotips. A més, el personatge de Blancaneu, la jove que espera ser rescatada per un príncep, ha estat plantejada com una figura empoderada. Aquest enfocament ha estat presentat com a part d'un esforç per adaptar el conte als temps moderns, però no ha convençut el públic ni molt menys.

Un seriós fracàs

La pel·lícula ha estat un fracàs a taquilla, amb una recaptació de només 45 milions de dòlars en la seva estrena als Estats Units. Aquest resultat ha quedat molt per sota de les expectatives de Disney, que havia invertit 250 milions de dòlars en la seva producció. Aquest revés arriba en un moment crític per a la companyia, que ha vist com el seu valor en borsa ha caigut en els últims anys a causa del seu enfocament ideològic.

Enmig de la crítica pel seu enfocament "woke", la pel·lícula també ha enfrontat el descontentament d'alguns sectors més progressistes. La representació del petó entre Blancaneu i el príncep, encara que consensuat en la narrativa, ha estat vista com una contradicció amb el moviment feminista. El lema "només sí és sí" ha estat qüestionat, atès que el petó no és "robat" sinó demanat, cosa que ha generat polèmica. La pel·lícula, doncs, no convenç ningú.

Blancaneu i la guerra a la Franja

A això se sumen els desacords públics entre les protagonistes, Rachel Zegler i Gal Gadot, sobre les seves posicions polítiques. Zegler ha expressat obertament les seves postures pro-palestines, mentre que Gadot dona suport a Israel en la guerra de Gaza. Aquesta confrontació ha generat un ambient incòmode per a la promoció del film, afectant la seva recepció.

La recepció crítica també ha estat negativa. A Rotten Tomatoes, la pel·lícula té un 43% d'aprovació entre els crítics i un 74% entre el públic, la qual cosa és una puntuació decebedora. Malgrat l'actuació de Zegler, que ha estat alabada, la trama ha estat criticada per no aconseguir una connexió amb el públic.

El fracàs de Blancaneu és un clar indici que l'aposta per l'agenda woke no està donant els resultats esperats. La recent crisi de Disney, marcada per la caiguda de la seva capitalització en borsa, reflecteix la lluita interna de la companyia. En resposta a les crítiques, el CEO Bob Iger ja va prometre un gir cap a un enfocament més centrat en l'entreteniment i allunyat de la política en les seves produccions futures.