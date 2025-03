Acusen de malversació a TV3 per promocionar el llibre de Toni Cruanyes

TV3 està en el centre de la polèmica després de promoure el llibre de Toni Cruanyes, un dels presentadors més populars del telenotícies de la cadena pública. Els usuaris a les xarxes socials han reaccionat amb indignació, qüestionant com una emissora pública pot destinar recursos a fer publicitat de projectes privats. Aquesta pràctica ha aixecat acusacions de corrupció i malversació.

A les xarxes, els comentaris no es van fer esperar, amb molts usuaris qualificant la promoció del llibre com una clara mostra de conflicte d'interessos. “Fer un publireportatge d'un llibre d'un editor i presentador del TN d'una televisió PÚBLICA en el mateix TN és directament corrupció”, va comentar un usuari a Twitter, reflectint el sentiment general.

Altres van ser encara més contundents: “Catalunya és aquest poble d'imbècils on a la gent li sembla normal que al telenotícies de la televisió pública facin publicitat del llibre que algú li ha escrit al presentador del telenotícies”:

La crítica ha arribat fins i tot a assenyalar l'habitualitat d'aquestes pràctiques a la cadena, especialment en dates properes a esdeveniments com Sant Jordi, quan els llibres es converteixen en productes de gran consum. “Pràctica habitual de TV3 i Catalunya Ràdio al límit de Sant Jordi: Ahir al TN-Migdia de TV3 promoció del llibre de Toni Cruanyes”, escrivia l'escriptor i periodista, Víctor Alexandre:

No només el telenotícies s'ha vist involucrat en la polèmica. Cruanyes també va tenir presència al programa Més324, cosa que ha intensificat les crítiques. “Si no ets de la casa i de la colla, no veuen bé que a TV3 es pugui parlar en 2 programes diferents d'un llibre teu”, lamentava el també escriptor, Antoni Gelonch. “És corrupció i nepotisme”, conclou Gelonch.

TV3: la polèmica constant

Aquest és un nou exemple que les xarxes socials s'han convertit en el principal vehicle perquè els ciutadans expressin el seu rebuig cap a aquest tipus de pràctiques. Molts exigeixen una explicació de TV3 pel que consideren una violació de l'ètica pública. Perquè, certament, TV3 va de polèmica en polèmica.

Sense anar més lluny, aquesta mateixa setmana, TV3 va ser acusada per la Sindicatura de falta de transparència, designacions a dit i sous astronòmics. Tal com explicava un informe de l'ens públic, diversos directius de TV3 cobren més que els consellers del Govern, cosa que està explícitament prohibida. En última instància, això obeeix al fet que TV3 és amb molta diferència la televisió autonòmica millor finançada de tota Espanya.