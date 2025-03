Els Comuns es sensibilitzen amb els sensesostre malgrat duplicar-se sota el seu Govern a BCN

Una de les grans taques del colauisme a Barcelona va ser no haver aconseguit reduir la pobresa durant els seus vuit anys de govern. Resulten especialment cridaneres les xifres del sensellarisme a Barcelona. Quan Ada Colau va arribar a l'alcaldia hi havia 892 persones dormint al carrer, i quan se'n va anar el 2023 n'hi havia 1.384.

Són dades de la Fundació Arrels, que adverteix que la xifra podria ser molt més gran. De fet, sumant als allotjats en residències públiques o privades i als que viuen en assentaments, el nombre ascendeix a 4.504.

Els Comuns s'han mostrat sempre molt sensibilitzats amb aquest drama social. Avui mateix, el diputat Andrés García Berrio compartia el missatge de la Fundació Arrels davant la tràgica mort d'un sensellar a Barcelona. Es deia Juan, tenia 49 anys, i va morir d'una aturada cardiorespiratòria després d'arrossegar diversos problemes de salut.

Els Comuns es sensibilitzen amb aquest drama malgrat que el nombre de sensellar es va duplicar durant els seus vuit anys de govern. Passa com amb el tema de l'habitatge. Tot i ser una de les seves grans promeses, durant el govern dels Comuns Barcelona va ser la ciutat on més es va disparar el preu de l'habitatge.

El fracàs del colauisme

El sensellarisme és un fenomen global que no es pot atribuir només als Comuns. A Madrid, per exemple, el nombre de persones que dormen al carrer també ha augmentat en els últims anys. El 2023 hi havia comptabilitzades 1.023, una mica menys dels registrats a Barcelona.

Aquesta dada és cridanera, perquè els Comuns sempre van voler rivalitzar des de Barcelona amb el Madrid del PP. Isabel Díaz Ayuso va arribar a la presidència de la Comunitat de Madrid el 2019. Aquell any, que va coincidir precisament amb l'inici del segon mandat de Colau, la xifra de sensellar a Barcelona va escalar de 950 a 1.200.

El nombre de persones que dormen al carrer a Barcelona va baixar sensiblement el 2021, però després va tornar a pujar en els dos anys següents. Tot i que es tracta d'un fenomen global, igual que l'habitatge demostra que les receptes dels Comuns contra la pobresa no van funcionar.

Tramitació d'una llei al Parlament

També és comprensible que diputats dels Comuns es sensibilitzin amb un drama que preocupa a tothom. Però l'augment de persones que dormen al carrer demostra que les coses no s'estan fent bé. El Parlament està tramitant ara una llei pionera per fer front a aquesta problemàtica, amb el suport de PSC, Junts, ERC, PP, Comuns i CUP.

De les xifres sobre els sensellar a Barcelona sorprèn l'augment dels joves que dormen al carrer. Molts d'ells són joves extutelats que queden al carrer després d'haver complert la majoria d'edat. Segons un estudi de la Fundació Arrels, el 70% dels sensellar no alberguen cap esperança de canviar la seva situació.