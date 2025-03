Convoquen una concentració a Terrassa contra 'la islamització'

Vox vol convertir Terrassa en punta de llança de la lluita contra la islamització a tota Catalunya. "Després dels últims aldarulls a Salt, Mataró i Terrassa, defensarem la nostra civilització". Aquesta és la crida d'Alícia Tomàs, regidora de Vox a Terrassa, a la manifestació que han convocat aquest dissabte a la localitat.

Terrassa va ser la localitat on més va créixer Vox a les últimes eleccions municipals, i no és casualitat. L'augment de la població d'origen islàmic ha tensionat enormement alguns barris com Ca n'Anglada. Va ser precisament en aquest barri on havia de transcórrer la manifestació, per acabar davant de la gran mesquita.

Finalment, Vox ha decidit canviar la manifestació per una concentració davant l'ajuntament de Terrassa. El motiu, la contraprogramació d'una manifestació contra la islamofòbia per part d'entitats locals.

La contramanifestació sota el lema 'No passaran' sorgeix d'Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR), l'Associació de Veïns de Ca n'Anglada i la Comunitat Musulmana. Han convocat una mobilització al mateix lloc i a la mateixa hora, i compten amb el suport de mig centenar d'entitats. Demanen a l'ajuntament que sigui implacable, i identifiqui i denunciï qualsevol persona que exhibeixi simbologia xenòfoba a la concentració de Vox.

Concentració contra la islamització

Vox convoca la concentració perquè "no volem que els nostres barris es converteixin en guetos islàmics". Així ho va expressar la regidora de Vox a Terrassa, Alícia Tomàs. S'han sumat a la seva crida altres membres de Vox com la diputada al Parlament, Mónica Lora, o el diputat al Congrés, Juanjo Aizcorbe.

El responsable de seguretat de Vox, Samuel Vázquez, va justificar l'acte perquè "ningú està assumint cap responsabilitat després dels disturbis de Salt". Assenyala la resta de partits per ser "còmplices" de la "inseguretat" creixent a Catalunya.

Vox considera que la immigració il·legal descontrolada és la principal causa de l'augment de la inseguretat en barris com Ca n'Anglada. A més adverteixen dels perills de l'islam, que consideren incompatible amb els valors occidentals. Afirmen també que només Vox pot aturar la islamització de Catalunya, com a "escut de civilització".

Xoc de realitats

UCFR i altres entitats han convocat una manifestació contra els "missatges d'odi" i a favor de la convivència. Aquestes organitzacions consideren que la convocatòria de Vox no s'empara en la llibertat d'expressió, sinó que pretén sembrar odi entre els veïns. L'escalada de tensió ha anat a més aquestes últimes setmanes.

A Terrassa hi ha un clar xoc de realitats, que pot esclatar aquest dissabte durant les dues convocatòries. Les entitats demanen fins i tot a l'ajuntament que porti els dirigents de Vox davant la fiscalia per difondre missatges d'odi.

Però l'augment de la inseguretat als barris i esclats com el de Salt estan provocant cada vegada més malestar. Especialment entre els veïns que viuen en barris molt saturats d'immigració. Malgrat les amenaces, Vox està disposat a seguir denunciant la islamització i ha convocat una altra manifestació a Barcelona el dia 28.