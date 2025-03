Acusan de malversación a TV3 por promocionar el libro de Toni Cruanyes

TV3 está en el centro de la polémica tras promover el libro de Toni Cruanyes, uno de los presentadores más populares del telenotícies de la cadena pública. Los usuarios en redes sociales han reaccionado con indignación, cuestionando cómo una emisora pública puede destinar recursos a hacer publicidad de proyectos privados. Esta práctica ha levantado acusaciones de corrupción y malversación.

En redes, los comentarios no se hicieron esperar, con muchos usuarios calificando la promoción del libro como una clara muestra de conflicto de intereses. “Hacer un publirreportaje de un libro de un editor y presentador del TN de una televisión PÚBLICA en el mismo TN es directamente corrupción”, comentó un usuario en Twitter, reflejando el sentir generalizado.

Otros fueron aún más contundentes: “Cataluña es este pueblo de imbéciles donde a la gente le parece normal que en el telenotícies de la televisión pública hagan publicidad del libro que alguien le ha escrito al presentador del telenotícies”:

La crítica ha llegado incluso a señalar la habitualidad de estas prácticas en la cadena, especialmente en fechas cercanas a eventos como Sant Jordi, cuando los libros se convierten en productos de gran consumo. “Práctica habitual de TV3 y Catalunya Ràdio al borde de Sant Jordi: Ayer en el TN-Migdia de TV3 promoción del libro de Toni Cruanyes”, escribía el escritor y periodista, Víctor Alexandre:

No solo el telenotícies se ha visto involucrado en la polémica. Cruanyes también tuvo presencia en el programa Més324, lo que ha intensificado las críticas. “Si no eres de la casa y de la pandilla, no ven bien que en TV3 se pueda hablar en 2 programas diferentes de un libro tuyo”, lamentaba el también escritor, Antoni Gelonch. “Es corrupción y nepotismo”, concluye Gelonch.

TV3: la polémica constante

Este es un nuevo ejemplo de que las redes sociales se han convertido en el principal vehículo para que los ciudadanos expresen su rechazo hacia este tipo de prácticas. Muchos exigen una explicación de TV3 por lo que consideran una violación de la ética pública. Porque, ciertamente, TV3 va de polémica en polémica.

Sin ir más lejos, esta misma semana, TV3 fue acusada por la Síndica de falta de transparencia, designaciones a dedo y sueldos astronómicos. Tal y como explicaba un informe del ente público, varios directivos de TV3 cobran más que los consejeros del Govern, algo que está explícitamente prohibido. En última instancia, esto obedece a que TV3 es con mucha diferencia la televisión autonómica mejor financiada de toda España.