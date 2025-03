Els fets de Salt, la impunitat amb què alguns partits han permès als delinqüents actuar i l'actitud d'alguns grups al Parlament, com la CUP, defensant i encoratjant als violents a seguir atacant als Mossos d'Esquadra, han deixat palès que Catalunya té un problema (o més d'un) i greus.

El país té un problema amb la immigració. Amb la concentració de persones estrangeres en municipis concrets, com és el cas de Salt, amb un percentatge de més del 37% de la població foranes. Una xifra que, si comptem les que hi resideixen de forma il·legal, que hi són, s'enfila encara molt més.

Aquest fet, més enllà del que suposa per la forma de ser i de viure de certes localitats, generant certa inseguretat en alguns llocs on passejar per certs espais de les vil·les s'ha convertit en quelcom pràcticament impossible, genera també una sensació de fortalesa pels grups d'immigrants que, com s'ha vist a Salt, se senten amb la legitimitat de plantar cara a tothom com si ells tinguessin el dret d'imposar les seves idees.

El que ha passat a Salt aquesta setmana passada era quelcom esperable. De fet, si m'ho permeten, crec que força tranquils han estat, durant molts anys, en aquesta localitat que sempre ha tractat un fet anormal com una situació normal. Que fins i tot, alguns grups polítics municipals, ho han arribat a celebrar pel fet multicultural. I Salt pot no ser l'última ciutat amb incidents d'aquesta tipologia que darrerament hem vist en molts llocs d'Europa.

Guissona, Roses, Olot, Figueres, Blanes, Vic, Ripoll, Salou... són només algunes de les poblacions catalanes on tenen un problema similar al de Salt. I que, lluny de la imatge que ha volgut vendre TV3, la televisió pública que paguem entre tots, no és només un problema d'habitatge, que existeix i cal posar-hi solució. És un problema cultural, de convivència, de no voler imposar una forma de viure que no casa amb la que hem defensat sempre.

La situació que viuen les poblacions anteriorment mencionades, amb una població autòctona que cada cop se sent més fora de lloc a casa seva, així com el bonisme amb el qual demana actuar una majoria parlamentària d'esquerres al Parlament, portant fins i tot els Mossos a una situació de vulnerabilitat molt perillosa, és la clau de l'ascens d'Aliança Catalana. I no, no és racisme ni xenofòbia. És la manca de valentia d'unes administracions que han adoptat una posició de comoditat per no fer front a una realitat que ara els està explotant a la cara. I fer marxa enrere, de forma ordenada i calmada, ja és quasi impossible. Calen mesures de xoc.