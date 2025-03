Una turba ataca els Mossos després d'enxampar l'imam de Salt intentant ocupar un pis

Sembla el titular d'una revista humorística, però aquesta és ara mateix la realitat que s'està vivint a Catalunya. Una intervenció policial per evitar l'ocupació d'un habitatge a Salt (Girona) ha acabat en una batalla campal. Unes 200 persones van atacar amb pedres i ous els mossos, que van haver de desplegar els antiavalots per reprendre el control.

Els fets es remunten al divendres, quan la policia va executar sense incidents el desnonament de l'habitatge on vivia l'imam d'una mesquita de Salt. Dilluns, ell i altres dos subsaharians van intentar tornar a entrar al pis, propietat d'una entitat bancària. Els mossos van aconseguir fer-los fora, però aleshores van començar els problemes.

El Sindicat de l'Habitatge de Salt va convocar una manifestació a la qual van acudir unes 250 persones. Els ànims es van anar escalfant, i els concentrats van acabar llançant pedres i ous davant la comissaria.

La policia va haver de treure els antiavalots per desallotjar la zona i evitar altercats majors. Durant una bona estona es van viure escenes de tensió, amb la sensació que la policia havia perdut el control de la situació.

Nous enfrontaments aquest dimarts

Recuperada la calma, la policia va iniciar una investigació per identificar els revoltosos. En paral·lel es va iniciar un treball de mediació amb l'imam de la mesquita per calmar les aigües i reconduir la situació. Però aquest dimarts han tornat els altercats, aquesta vegada protagonitzats per encaputxats contra la policia.

El detonant ha estat novament una concentració de protesta contra el desnonament de l'imam. Aquesta vegada els incidents han tingut lloc al centre de Salt, amb llançament d'objectes i crema de contenidors. Hi ha almenys un detingut.

L'ajuntament de Salt, governat per ERC, s'ha posat del costat de l'imam. Ha criticat els desnonaments de pisos de grans tenidors, bancs i fons voltor. Considera que és injust tenir pisos buits que no es poden utilitzar per allotjar persones vulnerables.

Els incidents han generat tot tipus de reaccions, entre les quals la de Vox. Afirmen que “un imam va intentar ocupar un habitatge, la policia el va detenir per impedir-ho i ara els seus fidels seguidors estan cremant els carrers”.