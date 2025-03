La revolta de Salt: benvinguts a la nova normalitat

Turmes musulmanes assaltant comissaries amb el suport de la nauseabunda esquerra local; un imam enxampat in fraganti intentant okupar un habitatge; proclames de la CUP sobre que "cremar contenidors i tirar pedres als Mossos" és una autèntica tradició catalana. Benvinguts a la nova normalitat en el paradís antifeixista de la Catalunya postprocés.

Les forces que van impulsar l'engany de l'1 d'Octubre s'han dividit. La dreta Louis Vuitton de Junts x Cash, ocupada amb no entrar a la presó, prioritza les seves tasques felatòries respecte del PSOE d'Ábalos i Begoña; ERC i la CUP ja estan centrats a jornada completa en impulsar la islamització total de la població. Quan no estan felicitant el Ramadà, estan reparant mesquites o passejant diputades amb hijab.

Spoiler: el remei per a la lluita contra la "islamofòbia" (forma químicament pura del sentit comú) serà apujar impostos, com ha succeït amb el canvi climàtic, els micromasclismes o l'animalisme. Que senzill és ser d'esquerres, n'hi ha prou amb demanar més impostos i trencar mobiliari urbà a puntades de peu. Així se soluciona tot.

El cas de l'imam de Salt és un preciós gresol de tots els matisos de la bogeria política actual. L'esquerra està literalment protestant perquè es va impedir a un líder islàmic okupar l'habitatge d'algun infortunat contribuent. Atenent els paràmetres de la seva argumentació, es podria concloure que el seu model de societat consisteix en barris on els aiatol·làs assalten habitatges en nom del profeta, mentre les forces de l'ordre combaten la transfòbia amb balls a Tik Tok, els impostos ho ofeguen tot i Juliana Canet cobra sous astronòmics per difamar des de la Corpo als jugadors del Barça. Una meravella.

El problema és que el sistema electoral ja no pot aportar solucions, ja que en massa pobles catalans la substitució demogràfica és un fet. El negoci d'Open Arms no és el rescat d'éssers humans, sinó la importació massiva de votants. Qui tingui dubtes al respecte, que consulti els resultats de les últimes eleccions locals al Regne Unit. O que investigui com l'administració Biden recol·locava els immigrants il·legals en zones electoralment significatives, els anomenats Swing States.

Entrevistarà Juliana Canet, entre acudit i acudit, l'imam okupa, perquè pugui exposar, amb la calma necessària, la seva visió del feminisme i la inclusió? Ho farà Ricard Ustrell, ho farà Jordi Basté? Potser els nois de La Sotana? Quedem esperant.