TV3 compra el relat de l'esquerra i blanqueja la violència dels okupes a Salt

El desnonament de l'imam d'una mesquita de Salt ha estat el detonant d'un esclat social i ja van dues nits d'aldarulls. Diversos concentrats van llançar pedres contra els mossos dilluns, després d'impedir que l'imam tornés a entrar al pis. Els violents van tornar anit als carrers, atacant la policia i cremant contenidors.

Darrere dels disturbis hi ha organitzacions radicals d'esquerra i prookupació. TV3 els ha comprat el relat i ha blanquejat la violència desfermada aquestes últimes dues nits als carrers de Salt.

La televisió pública que paguen tots els catalans afirma que els aldarulls a Salt són "per la manca d'habitatge" i els "desnonaments a la comunitat d'origen migrant". Han donat veu sobretot al Sindicat de l'Habitatge de Salt, organitzador de les protestes. Justifiquen la violència per la "setmana tràgica de desnonaments", la majoria dels quals de "membres de la comunitat migrant".

TV3 compra aquest relat i el posa en el titular sense cometes. Lògicament, això ha provocat novament una onada d'indignació contra la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Fins i tot els propis usuaris han hagut de corregir el titular a X: "Els aldarulls no han estat provocats per la manca d'habitatge sinó pel desnonament d'un imam que ocupava il·legalment un immoble de la població".

Marçal proposa "posar una denúncia contra la CCMA i els seus dos màxims responsables polítics, Sigfrid Gras i Rosa Romà". Els acusa de "aquestes males praxis continuades de desinformació dels mitjans públics".

"Pensava que no podíeu caure més baix però ho heu aconseguit", ha dit Oriol Figuerola. "Ja no tergiverseu o manipuleu sibil·linament, ara ja mentiu descaradament a qui us paga els sous", afegeix. Com molts altres, apunta que el titular és "completament fals" i que els aldarulls són per haver enxampat in fraganti l'imam volent ocupar un pis".

TV3, ERC i l'esquerra radical, tots a una

TV3 també ha donat veu a l'ajuntament de Salt, governat per ERC i amb el mateix relat que l'extrema esquerra. "Lamentem que els fons voltor i els bancs mantinguin pisos buits sense que aquests puguin convertir-se en lloguers socials per als ciutadans. Reiterem la necessitat que l'Estat i la Generalitat treballin perquè aquestes vivendes passin a ser de gestió pública i puguin complir una funció social", ha dit l'ajuntament.

És així com TV3, ERC i l'esquerra radical s'uneixen per vendre un mateix relat sobre els greus aldarulls a Salt. Encara que a jutjar pels comentaris a X, cada vegada tenen menys poder de convicció.