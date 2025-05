URGENT: Kiko Hernández encén les alarmes en confirmar el pitjor sobre Rosa Benito

Els espectadors de La familia de la tele van presenciar dimarts passat un moment tens protagonitzat per Rosa Benito. L'exdona d'Amador Mohedano, participant de la nova edició de MasterChef Celebrity, va reaccionar de la pitjor manera en veure com Torito, reporter del nou espai, se li acostava en directe. Una escena després de la qual, segons ha revelat Kiko Hernández, la cunyada de Rocío Jurado rebia un toc d'atenció.

El tertulià explicava hores després a Tentáculos que la televisiva, a més de donar un cop de mà al citat reporter, després l'havia insultat. "Després es va calmar la cosa", va admetre Kiko qui a continuació va destapar que "hi va haver un toc d'atenció a Rosa Benito".

Kiko Hernández revela el toc d'atenció que va rebre Rosa Benito després del seu cop de mà

El marit de Fran Antón qüestionava l'actitud de qui va ser col·laboradora de Sálvame, i companya de molts membres de l'equip de La Familia de la tele. Hernández donava a conèixer aquella conversa en què es va advertir a Benito que "les coses del passat són passat".

"Compte amb aquestes coses", va prosseguir el madrileny, deixant clar a Rosa que en cap moment li havien faltat al respecte. Només es van acostar a ella amb intenció de saludar-la.

El cert és que la inesperada reacció de l'alacantina ha estat després molt comentada. Ella mateixa sortia al pas al seu compte d'Instagram per donar explicacions del que va succeir. Una publicació titulada "resiliència" que anava acompanyada d'una fotografia seva en què apareix somrient.

"He passat per coses que em van trencar l'ànima, vaig sentir paraules que em van esquinçar per dins", començava el seu missatge. A continuació, manifestava haver sentit una gran "traïció" just en el moment que més ho necessitava. "Vaig veure com dubtaven de mi quan més lleial vaig ser", prosseguia.

Tanmateix, i segons les seves paraules, la Rosa d'ara es mostra "sense rancors". I assegura tenir "el cor encara disposat a estimar, a donar suport, a ser llum on altres només deixen foscor". Per últim, la mare de Chayo Mohedano afirmava rotunda haver après "a dir no".

L'ex d'Amador Mohedano va mostrar el rancor que guarda als que van ser els seus companys a Sálvame

Al plató de La 1, Belén Esteban no va poder evitar reaccionar davant del que acabava de presenciar. "Em sembla que no hem dit res, que hem estat educats. Em sembla fatal el que ha fet", afirmava la de Paracuellos, qui no va amagar el seu disgust amb la que va ser la seva companya.

María Patiño, per la seva banda, va anar molt més enllà. "Volia jugar amb la distància que tenim i crec que no ha estat a l'altura", sentenciava la gallega. Un dia després, la presentadora, de nou, es referia al que va passar en ple directe amb Rosa Benito.

"És el reflex del rancor no superat", apuntava. Unes paraules amb les quals va insistir que la cunyada de Rocío Jurado no va saber gestionar els seus sentiments, pagant el seu enuig amb el menys indicat.