La princesa Leonor, durament traïda: salten les alarmes a la Família Reial

La princesa Leonor es troba en aquests moments rumb a Colòmbia, país que es convertirà en la següent escala del vaixell Juan Sebastián Elcano. Fa uns dies va ser molt comentada la seva retrobada amb la seva mare, a la qual no veia des del passat mes de gener. Coincidint amb aquest moment en què ella i la resta de guàrdies marins van tornar a veure els seus familiars, l'hereva va patir una traïció per part d'una de les seves companyes.

Una jove la identitat de la qual no ha transcendit va concedir una entrevista a la revista Semana en la qual va explicar alguns detalls sobre la vida de la princesa d'Astúries en alta mar. Encara que el programa de formació de Leonor a bord de l'Elcano és similar al dels seus companys, hi ha detalls que romanien en secret amb la finalitat de protegir la seva privacitat.

Una guàrdia marina dona detalls de la vida de Leonor a l'interior del Juan Sebastián Elcano

La citada publicació es va posar en contacte amb una guàrdia marina que va realitzar la mateixa travessia que la princesa Leonor anys enrere. Una vivència que ara està experimentant en primera persona l'hereva i que li serà impossible oblidar.

Segons aquesta font, la convivència entre companys sol ser molt bona i no hi ha privilegis per a ningú, ni tan sols encara que siguis la primera en la línia successòria al tron d'Espanya.

Quant als protocols en cas d'emergència, aquests estan tipificats en funció de la gravetat. En cas de ser necessari, el veler atraca al port més proper i es va a l'hospital. Un protocol que no seria diferent en cas que li succeís alguna cosa a la princesa.

Quan falta un mes perquè Leonor finalitzi el seu segon curs de formació militar, molts es pregunten encara si l'hereva compta amb privilegis a bord de l'Elcano. La veritat és que la princesa d'Astúries realitza les mateixes tasques i té els mateixos horaris que els seus companys.

Malgrat l'hermetisme que desitjaven, els reis han transcendit detalls del dia a dia de Leonor

Des del principi, la princesa Leonor es va adaptar a la formació militar en alta mar com una més. Encara que és cert que compta amb una línia de comunicació privada amb els seus pares, la realitat és que no té tracte preferencial en altres àrees.

Els reis des del principi coincidien que no es donessin a conèixer més dades dels estrictament necessaris sobre Leonor. No obstant això, a mesura que van passant les setmanes estan transcendint detalls de com es desenvolupa la princesa en aquesta experiència.

Encara que tot són bones paraules sobre la neta de l'emèrit, els seus pares no esperaven que transcendissin tants detalls del que succeeix a l'interior del Juan Sebastián Elcano. La Família Reial hauria preferit mantenir la privacitat de Leonor a bord del veler, una cosa que finalment no han aconseguit.