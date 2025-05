Confirmat el secret de María del Monte després de la investigació sobre Antonio Tejado

María del Monte va viure un dels moments més tensos de la seva vida fa un any i mig, quan uns encaputxats van entrar al seu domicili i van saquejar la caixa forta. Un robatori després del qual el nebot de la cantant, Antonio Tejado, va ser acusat de ser l'autor intel·lectual d'aquest. Ara la sevillana, que intenta seguir amb la seva vida, gaudeix a la caseta de la seva propietat amb la qual compta a la Feria de Abril.

Un espai en el qual María rep amics i familiars durant tota una setmana i en el qual la festa es prolonga fins a altes hores de la matinada. L'amfitriona gaudeix oferint als seus música en directe i art improvisat.

María del Monte és una de les habituals a la Feria de Abril, tal com demostra any rere any. Una ocasió en la qual sempre llueix els seus millors estilismes i vestits de flamenca.

María del Monte compta amb una caseta de la seva propietat al recinte de la Feria de Abril

Fa un any María del Monte i la seva dona, Inmaculada Casal, malgrat el moment complicat que estaven travessant, van voler demostrar que el seu desig, per sobre de tot, era mirar cap al futur. "Anem endavant. Aquí a passar la tarda amb els amics i a gaudir una mica de la fira, no? No us oblideu que jo canto sevillanes", expressava amb humor l'artista.

Com ja havia fet en altres ocasions, la cantant arribava aquest dimecres al Real de la Feria en cotxe de cavalls. La tia d'Antonio Tejado apareixia per primera vegada en sis anys vestida de flamenca. Mudada amb un elegant vestit de tall clàssic i de color vermell clavell, l'artista estava acompanyada per Carolina España, consellera d'Hisenda de la Junta d'Andalusia.

Els mitjans allà congregats van voler saber com es trobava. Una qüestió davant la qual María del Monte va respondre: "Bé, sense entrar en detalls". Una breu, però contundent resposta amb la qual deixava clar que no volia donar més explicacions.

Va cridar l'atenció que María del Monte no estigués acompanyada per la seva parella des de fa dues dècades. Inmaculada Casal, que presenta Andalucía del tarde a Canal Sur, aquest any no podrà gaudir de la Feria per haver estat intervinguda recentment d'apendicitis. "Es recupera bé, si no, jo no estaria aquí, però no és el millor lloc al qual venir com està", aclaria la cantant.

A l'espera de conèixer la resolució judicial sobre el robatori que va tenir lloc a casa seva el 2023, María del Monte intenta seguir endavant amb la seva vida. Mentrestant, la investigació per l'assalt al seu xalet s'ha ampliat fins a l'agost d'aquest any, coincidint amb el segon aniversari del robatori. Un procés en el qual la policia Judicial assenyala Antonio Tejado com la persona que hauria aportat tota la informació necessària al grup delictiu per a l'execució dels fets.