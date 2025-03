Amador Mohedano parla en aquests termes sobre Rosa Benito i tothom al·lucina

Dies després de la seva última intervenció televisiva, Amador Mohedano ha tornat a deixar a més d'un sense paraules en parlar més clar que mai sobre Rosa Benito. El germà de Rocío Jurado no ha tingut cap problema a revelar en quin punt es troben actualment.

Va ser el 2013 quan aquests dos personatges de la premsa social del nostre país van posar fi al seu matrimoni, després de més de 36 anys junts i quatre fills en comú. Durant tot aquest temps, la seva relació ha passat per diversos alts i baixos; tanmateix, tot apunta que, actualment, estan més distanciats que mai.

Prova d'això són les últimes i reveladores declaracions que ha fet Amador Mohedano davant un equip d'Europa Press. Igual que va assegurar a ¡De Viernes!, l'exrepresentant ha confirmat que Rosa Benito li ha bloquejat les trucades, ja que no vol que continuï parlant d'ella.

“Les coses estan acabades, ha passat molt de temps, ella ha passat pàgina i jo també he passat pàgina”, ha assegurat. No obstant això, també ha reconegut: “Ho he intentat tot, ho he fet ja tot” per poder tenir una relació cordial amb ella.

Per aquest motiu, i després dels últims problemes que ha tingut amb Rosa Benito, Amador Mohedano ha pres una decisió important: “No vol que parli i no parlaré més d'ella”.

Amador Mohedano sorprèn amb l'últim que ha dit sobre Rosa Benito

No obstant això, i encara que és totalment conscient que la reconciliació amb Rosa Benito ja és impossible, Amador Mohedano es nega a desfer-se de les seves aliances de casat. “Això va ser una part de mi... Això ho portaré fins a la tomba”, ha assegurat, deixant clar que no té pensat refer la seva vida amb una altra persona.

Molt més discret s'ha mostrat quan els reporters de l'esmentada agència de notícies li han preguntat pel seu deute amb Hisenda. I és que, encara que durant la seva última entrevista a ¡De Viernes! el germà de ‘la més gran’ va assegurar que estava tot “solucionat”, res més lluny de la realitat.

Aquell dia, Amador Mohedano va confirmar que, per fi, ha saldat aquest deute amb la venda de la seva part de la finca Los Naranjos. No obstant això, Lecturas ha apuntat que el nou propietari li ha demanat tenir més metres de la finca als germans de Rocío Jurado.

Segons sembla, l'exmarit de Rosa Benito i la seva germana Gloria s'han quedat amb la part del terreny que té la casa. Motiu pel qual les dues parts tenen una lleugera diferència.

No obstant això, segons l'esmentat mitjà, Gloria s'hauria oposat a aquesta petició. Tant és així que va decidir contractar un topògraf perquè establís amb precisió els límits de les dues meitats de la propietat.

Ara, i lluny de voler abordar aquest tema davant la premsa, Amador Mohedano s'ha limitat a assegurar que “està tot solucionat”, negant-se així a aclarir si aquesta informació és certa.