Tot canvia després de l'exclusiva de Lydia Lozano sobre el marit de Belén Esteban

Lydia Lozano travessa després de la mort de la seva mare per un dels moments més delicats de la seva vida. La col·laboradora atenia els reporters poc després de conèixer la trista notícia. Una ocasió en què Lozano, per sorpresa, va voler donar a conèixer que Miguel Marcos, marit de Belén Esteban, la va ajudar molt en un moment molt concret de la seva vida.

La col·laboradora de televisió, sense poder contenir les llàgrimes, va explicar que durant la COVID, el marit de Belén va estar al seu costat. En concret va ser quan el seu germà va ser diagnosticat amb coronavirus quan el conductor d'ambulàncies va prestar la seva ajuda a la tertuliana.

Un fet que ara ha recordat Lydia en reconèixer que havia rebut el condol de Miguel Marcos, entre moltes altres trucades.

"El meu àngel de la guarda", així definia Lydia l'any 2021 al marit de la seva companya durant el temps que el seu germà va lluitar contra l'esmentada malaltia. Unes paraules que ara cobren tot el sentit en escoltar el relat emocionat de la col·laboradora.

El fet que la televisiva hagi nomenat el marit de Belén Esteban posa de manifest l'estret vincle existent entre aquesta i Lydia Lozano. Les que en el seu dia van ser enemigues ara mantenen una íntima amistat que ha quedat al descobert.

Prova d'això ha estat també la presència de la mare d'Andrea Janeiro al tanatori madrileny de Tres Cantos al qual acudia per acompanyar Lozano.

"Cal estar sempre, per al bo i per al dolent. Més per al dolent moltes vegades", explicava l'ex de Jesulín de Ubrique als reporters.

Va ser el passat dimecres quan es va donar a conèixer la mort de Sol Hernández, mare de Lydia Lozano als 95 anys. Una trista notícia que a la periodista li va agafar a Barcelona, ciutat a la qual havia acudit amb motiu de la festivitat de Sant Jordi. La tertuliana s'havia desplaçat fins a la Ciutat Comtal per poder realitzar signatures de llibres per ser també el Dia del Llibre.

Una informació que deixava en xoc la col·laboradora qui no esperava que aquesta circumstància es produís de sobte. El que va ser durant anys el seu company a Sálvame, Gustavo González, donava a conèixer detalls de la notícia a través d'una publicació a les xarxes.

"Avui el meu cor i el meu afecte està amb Lydia Lozano, la meva estimadíssima amiga i companya", escrivia el paparazzi al seu perfil d'Instagram. "Anit estàvem a Barcelona", continuava escrivint donant a entendre que s'havia retrobat després d'un temps amb Lozano. Unes paraules després de les quals el periodista donava a conèixer la trista notícia.