Tot canviarà després de la increïble exclusiva de Kiko Hernández sobre Terelu Campos

Kiko Hernández ha dedicat uns minuts de la seva intervenció a Tentáculos a l'actuació de Terelu Campos en l'obra de teatre Santa Lola. El col·laborador, més enllà dels dots interpretatius de la filla de María Teresa Campos, es fixava en un detall que per a ell no va passar en absolut desapercebut. Hernández posava el dit a la nafra en destapar que a l'escenari es podia llegir un cartell que indicava "Policielo Deluxe".

Unes paraules en clara referència al desaparegut Sálvame, en el qual tant Terelu com Kiko Hernández van treballar com a col·laboradors durant anys. El mateix programa el sobtat final del qual va ser qüestionat durament tant per Campos com pel seu company.

No obstant això, el que al tertulià ara el sorprèn és que Terelu es posi sobre les taules en una obra que fa picades d'ullet a l'esmentat espai de Telecinco.

Kiko Hernández apunta amb el dit a Terelu Campos pel que va fer en el seu debut teatral

Va ser el passat dissabte 26 d'abril quan Terelu Campos va fer el seu anhelat debut al teatre Zorrilla de Valladolid. Una tarda en la qual la mare d'Alejandra Rubio, nova matriarca del clan Campos, va treure diverses rialles del públic amb la comèdia produïda per Lara Dibildos.

Terelu Campos, ara convertida en actriu, va veure com Mediaset prescindia d'ella i de la resta de col·laboradors de Sálvame el juny de 2023. Un parell de mesos després, Terelu va mostrar el seu desacord amb la decisió de l'esmentat grup audiovisual. "Intenten fer com si estiguéssim morts i estem molt vius", expressava en aquell moment.

En ple rodatge del docureality de Netflix sobre el desaparegut magazine, la filla de María Teresa Campos va reconèixer que l'equip es va assabentar que Sálvame es cancel·lava per la premsa.

Terelu Campos actua amb una imatge de fons que recorda al desaparegut Sálvame

Crida l'atenció que ara, Terelu, que és col·laboradora de ¡De Viernes!, actuï amb un teló de fons inspirat en la famosa secció de Sálvame. De fet, ella mateixa es va sotmetre en alguna ocasió al polígraf en el qual va respondre a preguntes sobre la seva vida personal i professional. Llavors la malaguenya va revelar aspectes de la seva relació amb la seva família, la seva carrera i els seus romanços.

Ara la seva situació és una altra i Terelu, a més de la seva feina a televisió, ha optat per pujar a les taules. Un vessant en la qual ja es va estrenar de la mà de la seva mare en el programa Dia a dia.

Anys després, els directors Javier Calvo i Javier Ambrossi li van donar una oportunitat a Paquita Salas. Una sèrie en la qual Terelu Campos va interpretar a Bàrbara Valiente en tres episodis.

Després de passar unes setmanes a Supervivientes, Terelu ha recordat el seu pas per Sálvame d'una manera que pocs esperaven. Un fet destacable que Kiko Hernández no ha trigat a compartir amb l'audiència del seu programa.