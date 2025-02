L'últim moviment de Terelu Campos que ha deixat KO a Kiko Hernández: 'Ets una…'

El programa Ni que fuéramos ha viscut un moment inesperat, Kiko Hernández ha sorprès a tothom amb una revelació impactant. Ningú s'ho esperava i és que Kiko Hernández ha destapat en directe l'últim moviment de Terelu Campos. A més, Kiko Hernández ha enviat un missatge a Terelu Campos on ha confessat que: "Ets una noia Top".

"Terelu va trucar ahir", ha confessat el col·laborador. María Patiño, intrigada, ha volgut saber més. "On ha trucat?", ha preguntat.

Kiko Hernández ha deixat a tothom bocabadat amb la seva resposta: "Aquí, a Ni que fuéramos". La sorpresa ha estat total, ningú entenia el motiu de la trucada. María Patiño, insistent, ha volgut saber com Kiko ho sabia: "I tu com ho saps?", ha preguntat.

Kiko Hernández destapa el gran gest que ha tingut Terelu Campos

El col·laborador ha explicat el context: "M'he assabentat perquè avui era el judici de Gustavo, el seu xofer. Jo havia d'anar com a testimoni protegit. I Terelu ha trucat per dir que avui no tenia el judici", ha explicat Kiko Hernández.

Les paraules de Kiko han deixat a tothom sense paraules. La seva relació amb Terelu Campos ha estat sempre complicada. Ningú esperava aquest gest per part seva.

Amb la seva característica ironia, Kiko ha reaccionat: "Gràcies, Terelu, t'estimo, es nota que ets una noia Top, que m'estimes i que t'estimo. En el fons ens estimem. Has tingut el detall de trucar a un company per avisar-me que avui no tenia el judici, que per cert, no m'ha demandat a mi", ha dit entre rialles.

Aquest inesperat gest de Terelu ha donat molt a parlar. El programa ha seguit comentant el sorprenent moment. La relació entre Terelu i Kiko podria haver fet un gir inesperat.

Ningú s'esperava la trucada de Terelu Campos a Kiko Hernández

L'ambient al plató ha estat de pura incredulitat. Els col·laboradors han debatut sobre les veritables intencions de Terelu. Alguns creuen que podria ser un acostament, encara que altres pensen que simplement ha volgut complir amb un deure moral.

Mentrestant, les xarxes socials han cremat amb comentaris sobre el succés. Seguidors d'ambdós han opinat sobre la inesperada trucada. Alguns han celebrat el gest de Terelu, mentre altres han dubtat de les seves intencions reals.

En els pròxims dies, s'espera que ambdós aclareixin la seva postura. El programa seguirà analitzant les repercussions d'aquest inesperat gir. Mentrestant, els espectadors estan atents als pròxims moviments de Terelu i Kiko.