Comunicado urgent de Gerard i Alba, de 'La Isla de las Tentaciones': 'He de...'

La Isla de las Tentaciones començava una nit més amb una foguera de confrontació especialment complicada. Gerard i Alba van compartir un comunicat amb el qual donaven per acabada la seva relació. "He de mirar per mi", va sentenciar Gerard malgrat els intents de la seva noia de solucionar les coses.

Des del començament del reality, la gelosia va minar la confiança d'Alba, que es va mostrar desesperada davant l'acostament de Gerard i Claudia. Finalment, la parella no va poder superar les seves diferències i van decidir marxar per separat de l'illa.

La Isla de las Tentaciones acomiada una altra de les seves parelles

La nova edició de La Isla de las Tentaciones està regalant moments únics a l'audiència. Els ànims estan més caldejats que mai i les parelles comencen a descobrir la cara més desconeguda de les seves relacions. Gerard i Alba han estat els últims que han protagonitzat una foguera de confrontació marcada per la tensió.

El comunicat que es va donar en l'última entrega de La Isla de las Tentaciones és la ruptura de Gerard i Alba. Tots dos van acceptar participar en el reality per posar a prova el seu amor i aprendre a confiar l'un en l'altre. No obstant això, Alba ha estat incapaç de fer-ho i Gerard optava per posar fi a la seva relació: "He de mirar per mi", va sentenciar.

Des de l'inici de l'aventura, la jove s'ha deixat portar per la gelosia protagonitzant reaccions extremes al contingut del concurs. No només davant les imatges de Gerard amb les temptadores, també amb les seves companyes de la vila. Superada per la situació, demanava a Sandra Barneda una foguera de confrontació per poder aclarir les coses amb el seu noi.

La resposta de Gerard a la petició de la seva nòvia va ser clara: "demanar una foguera de confrontació és llençar la tovallola", va opinar. Alba es va mostrar penedida pel seu comportament desmesurat i va intentar buscar el perdó de la seva parella, sense èxit. "Les meves reaccions eren per la por de perdre'l, estic enamorada de tu, ho sento, em vaig comportar com una imbècil", es va justificar Alba.

No obstant això, el penediment i les llàgrimes de la jove no van convèncer Gerard, cansat de la gelosia malaltissa de la seva noia. "Necessito que gestionis les coses, no hem tingut temps de viure l'experiència, em condiciones i em manipules", va comentar molt molest.

Gerard i Alba trenquen a La Isla de las Tentaciones

L'última foguera de confrontació de La Isla de las Tentaciones va sentenciar una nova parella. Fa una setmana eren Ana i Fran qui sortien de l'illa agafats de la mà i apostant pel seu amor. En aquesta ocasió, el desenllaç ha estat molt diferent i els espectadors han presenciat la ruptura de dos dels concursants.

La cara de Gerard no augurava res de bo i les súpliques d'Alba no van ajudar que el desenllaç final fos diferent. "No em val això, Alba, no et seria infidel, t'estimo, però m'estimo a mi per sobre de tot", va assenyalar el jove.

A més, les imatges del seu pas per l'illa no van ajudar que els ànims es calmessin i Gerard es plantegés prendre una altra decisió. Quan Sandra els va preguntar com volien abandonar La Isla de las Tentaciones, les respostes van ser molt diferents. Alba va apostar per marxar de la mà de Gerard, però aquest no va compartir el seu desig.

"Això m'està costant la felicitat", va explicar, cansat que la seva relació estigui marcada per la desconfiança. "Vam venir aquí a solucionar uns problemes que no arreglarem fora d'aquí, no puc més, me'n vaig sol", va sentenciar. Alba, envoltada en llàgrimes, va acceptar la decisió de Gerard i tots dos van sortir per separat de La Isla de las Tentaciones.